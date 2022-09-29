Bursa Orhangazi’de zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

Bursa'da Orhangazi Belediyesi ilçedeki zeytinleri Orhangazili ihtiyaç sahipleri için topluyor. Şehiriçindeki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, Orhangazi Belediyesi Aşevi vasıtasıyla zeytin ve zeytinyağı olarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Orhangazi Belediyesi 'halkın malı halkın hizmetindedir' diyerek bir çalışma başlattı.

Orhangazi şehiriçi ve şehir çevresinde bulunan zeytin ağaçlarınden topladığı zeytinleri Orhangazi Belediyesi Aşevi vasıtasıyla zeytin ve zeytin yağı olarak ihtiyaç sahipleri için kullanmayı hedefledi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, "İlçenin değerleri her zaman Orhangazililerin hizmetindedir" dedi.

Hedeflerinin daha iyi, güzel ve yaşanabilir bir Orhangazi olduğunu ifade eden Başkan Aydın, "Bugüne kadar asla rehavete kapılmadık, asla bundan taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Belediyemize ait zeytin ağaçlarından zeytinleri toplayarak, yine belediyemize ait aşevi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin zeytin ve zeytin yağı olarak kullanımına sunacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.