Bursa Orhangazi'deki bin yıllık hamam tarihe ışık tutuyor

Geçmiş tarihi boyunca çok sayıda farklı toplumların yaşamış olduğu Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı döneminden önce yapıldığı ve yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen iki odalı hamamın o yıllarda köy içinde bulunan Kervansaray’ın bir parçası olduğu ortaya çıktı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Bursa’nın birçok bölgesinde yüzyıllar boyunca var olmuş medeniyetlere ait tarihi kalıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ve defineciler tarafından büyük tahribatlara uğrasada ayakta kalmayı başarabilen tarihi hamamın, Osmanlı devleti zamanı öncesinde yapıldığı ve o yıllarda çevrede bulunan Kervansaraylara konaklamak için gelen çoğunlukta din, devlet adamları ile askeri komutanlar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

"YOK OLMADAN KORUMA ALTINA ALINMALI"

Ortaköy’de bulunan tarihi hamam ile ilgili yaptığı araştırmaları paylaşan araştırmacı tarihçi İlhan Erdem, bin yıllık bu yapının bir an önce koruma altına alınmasını ve turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Ortaköy'de bulunan hamam tarihten günümüze gelebilen nadir yapılardan biridir ve muhakkak koruma altına alınmalıdır" dedi.

Bölgede Hristiyan devletlerinin hüküm sürdüğü dönemlerde Ortaköy’de bir kervansarayın olduğunu söyleyen ve hamam hakkında uzun zamandır araştırma yapan tarihçi araştırmacı İlhan Erdem, tarihe ışık tutacak bu yapının tarihi İpekyolu üzerinde ve ticaret merkezini içinde bulunduran köyde olması dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamış olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını kaydetti.

https://youtu.be/BcwWWgRMDK4

"BÖLGEMİZ ASLINDA ÇOK İŞLEK BİR HAC VE TİCARET YOLU..."

Tarih araştırmacısı İlhan Erdem, özellikle İznik'te toplanan Hristiyan dünyasının İncil'i burada dörde indirdiğine dikkat çekerek; "Geçen yıl Rus arşivinde bulduğum resimlerinde gösterdiği ve yine geçen sene bulduğum seyahatnamelerin ışığında ilçemiz jeopolitik bir öneme sahiptir. Hatta İstanbul'daki Osmanlı saraylarının posta kervanları bir dönem ilçemizden geçmiştir. Hatta tarihi hamamın olduğu Ortaköy yakınlarından geçmekte olan Roma İmparatorluğu'nun bir ulak yolu bulunmaktadır. Ancak bahse konu köydeki yapının etrafındaki temeller bu Kervansaray tezimi desteklemektedir. Hatta köyün alt kısımlarından tünellerin geçtiğini çoğu eski insanlardan dinlemişimdir. Tarihi hamamın bulunduğu Ortaköy’ün yakın tarihte bilinen yerleşimcileri Ermenilerdir. Tehcire kadar Ermenilerin yaşadığı köye tehcirden sonra Türk göçmenleri yerleştirildi. Kuruluş itibariyle Erken Osmanlı dönemine uzanan bir geçmişi olsa da köyün sınırları içinde Kanuni dönemine ait kalıntılar ve mezar taşlarına da rastlanılmıştır" diye konuştu.

Ortaköy Hamamı'nın tarihinde hamam ve yakınlarında bir kitabeye rastlayamadıklarını ifade eden Erdem, "Kitabe olmaması akıllara dönem soygunu yediğini getirmektedir. Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sayın Cihan Yalvar hocamın Yalova ve çevre tarihi için bulduğu bulgularında ışığında Ortaköy Kervansarayı'nın ve Hamamın yaşı da ortaya çıkmaktadır. Hamamın içindeki süslemeye bakacak olursak erken Bizans süslemelerine benzemesinden ötürü 717 tarihi civarları olduğunu düşünmekteyim. Kesin bilgi için Ortaköy hamamının konunun uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İznik Müze Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiğini belirten Erdem, "Çeşitli dönemlerde bu gibi yerlerin soygun yediklerini göz önünde bulundurur isek hamamdaki süslemenin bir fotoğraflanması belge açısından bir kazanınımdır. Şahsen ben akademik yayında çıkan bilgilerin hepsine katılmıyorum çünkü gün geçtikçe tarihi bilgiler buluyoruz. Akademik araştırmalar ve çeviriler çıktıkça tarihimiz aydınlanıyor" diye konuştu.