Bursa Orhangazi'de Şehit Erhan Öztürk Parkı yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut yeşil alan dokusu korunarak sil baştan yenilenen Orhangazi Şehit Erhan Öztürk Parkı, düzenlenen törenle hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve Bursa’nın yeniden ‘yeşil’le anılan bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Orhangazi Şehit Erhan Öztürk Parkı’nı sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, parkı daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturarak ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi’ne ait olan yaklaşık 52 bin metrekare alana sahip parkta, aydınlatma ve sulama sistemleri yenilendi. Mevcut ağaç dokusu korunup yeşil alan düzenlemeleri yapılırken, çocuk oyun alanı ve fitness alanında da bakım onarım çalışmalarını tamamlandı. Sert zeminlerde düzenlemeler ve tadilatlar gerçekleştirilirken, kent mobilyalarıyla da park daha kullanılır hâle getirildi.

Düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, şehit yakınları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bursa’nın 17 ilçesi ve 1060 mahallesinin ayrı bir değer taşıdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi ilçesinde de tespit edilen eksikliklerin tek tek giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Son 5 yılda yaşanan tüm olumsuz olaylara rağmen durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İstanbul’a açılan kapımız olan ve sürekli gelişen Orhangazi’de önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptık. Bugüne kadar 98 kilometre içme suyu şebeke hattı, 25 kilometre isale hattı, 4 kilometre pınar kaynağı hattı, 32 kilometre kanalizasyon hattı, 38 kilometre yağmur suyu hattı, 2 adet sulama havuzu, 1 adet tanker dolum tesisi, 9 adet su deposu imalatı yaptık. Sel ve su baskınlarına karşı 1,2 kilometre dere temizliği gerçekleştirerek ilçemizi güçlü bir altyapıya kavuşturduk. 14 kilometre sıcak asfalt ile 140 kilometre sathi kaplama yaptık. 2 adet köprü imalatıyla ilçemizin yollarını konforlu hâle getirdik. Yaklaşık 200 bin metrekare alanın parke kaplaması yapıldı. Orhangazi sahilinde 280 bin metrekarelik alanı yeniden ele aldık. 165 bin metrekarelik çamlık alanın doğal yapısına dokunmadık. Tarım her ilçemizde olduğu gibi Orhangazi’de de önemli konu. Çiftçilerimize fide, fidan, tohum destekleri verdik. Hayvan dağıtımıyla da sürece destek oluyoruz. En güzel hizmetlerimizden olan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, Orhangazi Ana Kucağı ve BUSMEK ile de vatandaşlarımıza ulaşıyoruz” diye konuştu.

Şehit Erhan Öztürk Parkı’nın eksikliklerinin tespit edilerek giderildiğini ve sil baştan yenilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Üç etaptan oluşan parkımız 52 bin metrekare alanı kapsıyor. Parkımızın mülkiyeti Orhangazi Belediyesi’ne ait. Mevcut dokusunu koruyarak yeşil alan düzenlemesi yaptık. Aydınlatma ve sulama sistemlerini de tamamen yeniledik. Çocuk oyun alanı ve fitness alanında da bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Sert zeminlerde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ve tadilatlarla daha konforlu bir alan haline getirdik. Şehidimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Parkımızın yenilenmiş hali Orhangazi ilçemize, Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, sil baştan düzenlenerek hizmete alınan Şehit Erhan Öztürk Parkı’nın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, ilçeye her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, hizmete alınan bölgenin Mehmet Turgut Ünlü Parkı, Şehit Erhan Öztürk Parkı ve Zeytin Park olmak üzere üç etaptan oluştuğunu anlatan Aydın, açık hava tiyatrosunun yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girdiğini söyledi.

Aydın, işlevsel hale getirilen parkın ilçeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Başkan Alinur Aktaş daha sonra Orhangazili gençlerle buluşarak samimi bir ortamda sohbet etti.