Bursa Orhangazi'de 'engelsiz' ilk hasat

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Engelsiz Tarım Projesi" kapsamında ekilen ürünlerin ilk hasadı başladı.

BURSA (İGFA) - Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Orhangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HEKTAŞ firması ortaklığında yaklaşık 2 bin 750 metrekare alana ekilen 5 bin 500 kök fidenin dikimi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından yapıldı.

Öğrenciler elleriyle diktikleri domates, sivri biber, dolmalık biber, patlıcan gibi sebzeleri toplamanın heyecanını yaşadı.

Hasadı yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelirle hem okul çalışmalarına katkı sağlanacak hem de proje alanında çalışan öğrencilere dağıtılacak. Okul, bu ay içerisinde yine öğrencileriyle birlikte 3 bin 300 metrekare alana maviyemiş ve aronya dikimi gerçekleştirecek.

Toplam 15 bin 200 metrekare olan proje alanında; tarım atölyeleri, satış ofisi, kafeterya, peyzaj alanları, depo ve sera yapımı da gerçekleştirilerek hem eğitim hem de istihdam anlamında Türkiye'de örnek bir proje oluşturulacak.