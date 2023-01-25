Bursa Orhangazi'de doğal gaz patlaması! Daire kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında daire kullanılmaz hale gelirken, yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürülebildi.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Olay Orhangazi’de Muradiye mahallesi Zeytinciler Çarşısı altında bulunan sokak üzerindeki dört katlı apartmanın 2.katında yaşandı.

Daire içinden bir anda gelen gürültü sonrası evin içinde bulunan 2 kişi kendini can havli ile dışarı attı.

Patlamanın yaşandığı daireden alevler yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine patlamanın yaşandığı sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirdi.

Patlama ile birlikte evin camları ve duvarları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan çok sayıda kişi, gürültü üzerine kendilerini dışarı attı.

Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınabildi.

Dairenin kullanılmaz hale geldiği olayda evde bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://youtu.be/HMOuYi5WyWw