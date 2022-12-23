Bursa Orhangazi'de çevre dostu okul

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde başarı çıtasını yükselten Şehit Bülent Albayrak İlkokulu kendi elektriğini üretmesi, yağmur sularının biriktirilmesi ile zeytin ağaçlarına damlama sulama yapılması gibi birçok örnek çalışmayı yapan devlet okullarının başında yer alıyor.BURSA (İGFA) -Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında çerçevesinde, her ilçede en az bir tane olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1000 okul, çevre dostu, iklim dostu ve sıfır atık projeleri ile uyumlu olması için çalışmalara başlanmıştı.



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında bazı bataryaların fotoselli bataryalar ile değiştirilmesi, LED aydınlatmalar, yağmur suyunun bahçe sulaması için kullanılmasına olanak sağlayan sistemin kurulması, damlama sulama ile zeytin ağaçlarının döşenen hortumlarla sulanmasının sağlanması, kompanzasyon panolarının iyileştirilmesi, ısıtma kazan sistemi dönüşümü, termostatik vana uygulaması, güneş enerji santrallerinin (GES) uygulanması sağlandı. Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda mantolama yapılarak, ısı yalıtımı da gerçekleştirildi.

GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK ÖNEM

Okul Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturularak okulda 4 bine yakın kitap ile kütüphane zenginleştirilirken, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda ise müzik, spor ve doğa atölyesi oluşturularak Fatih projesi kapsamında 'Bilişim Sınıfı' kurularak birçok farklı branşta kurslar verilmeye başlandı.

Bu arada kendi elektriğini üreten bir eğitim kurumu olan okulun çatısına 385 vatlık 146 güneş paneli yerleştirilerek, dış yalıtımı yenilendi. Sınıf içi hava kalitesini ölçen cihazlar yerleştirilip karbondioksit, oksijen oranlarını ölçen cihazlar takıldı, ölçümler düzenli olarak takip edilmektedir. Yine yenilikler kapsamına Tuvaletlere kurulan sistem sayesinde, açık bırakılan musluk olsa bile sistem su akıntısını keserek su israfını da önlemekte.

YAĞMUR SULARI İLE DAMLAMA SİSTEMİ

Bahçesindeki ağaçların sulanması için suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘damlama sulama sistemi' de kuran Orhangazi Şehit Bülent Albayrak İlkokulunun başarılı Müdürü Hatice Erdaş, ‘Her sınıfın bir ağacı olsun' projesi kapsamında öğrencilerin de bu projeye dâhil edildiğini duyurarak, yaklaşık bir yıldır bahçede ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütüldüğü, 150’den fazla zeytin ağacı ve farklı türden yaklaşık 120 ağaç ve 150’den fazla adet süs bitkisinin bulunduğu bir alanda normal şebeke suyuyla yapılacak sulamanın maliyetinin, zaman ve su tasarrufundan büyük ölçüde yarar sağlanacağı düşüncesiyle damlama sulama sisteminin kurulduğu sözlerine ekledi.