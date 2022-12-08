Son Dakika

Bursa Orhangazi'de ayda 10 ton 'atık' cam

GÜNDEM 08.12.2022, 10:32
Bursa Orhangazi'de ayda 10 ton 'atık' cam

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeşitli noktalarında bulunan cam atık kumbaraları ve cam atık merkezleri sayesinde ayda 10 ton cam atık toplanırken, atıklar ekonomiye kazandırılıyor.BURSA (İGFA) - Orhangazi Belediyesi tarafından ilçede faaliyete geçirilen çalışmalar kapsamında  toplanan cam ambalaj atıkları hem çevre sorunu olmasını önlüyor, hem de geri dönüşüm sayesinde ekonomik anlamda kazanç sağlıyor.

İlçe genelinde belirli noktalara yerleştirilen 97 adet cam ambalaj atığı kumbaralarından ve 5 adet mobil atık getirme merkezinden ayda yaklaşık olarak 8 - 10 ton cam ambalaj atığı toplanıyor.

Her ay en az 2 sefer gerçekleştirilen cam ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde, renklerine göre ayrılıp, temizlenip, öğütülüp eritmeye hazır hale getiriliyor. Öğütülen camlar ise, yeniden cam olarak geri kazanılıyor.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cam sağlığı can sağlığıdır, bu nedenle alışverişlerimizde cam ambalaj ürünleri kullanmamız daha doğrudur, dedi.

Yaptıkları organizasyonda aylık olarak yaklaşık 10 ton civarında cam ambalaj atığı topladıklarını belirten Başkan Aydın, "Hem doğayı atık camlardan korumuş oluyoruz, hem de atık cam ambalajları ekonomiye kazandırıyoruz. Plastik ve kağıt atıkların geri dönüşümü belli tekrarlardan sonra mümkün değildir. Ancak atık camlar sayısız kez yeniden kullanılabilir. Bu nedenle, yaptığımız alışverişlerde, kağıt ve plastik şişelere sahip ürünlerin yerine cam şişe olarak piyasaya sürülen ürünlerin tercih edilmesi önem arz etmektedir ve atık durumunda bulunan cam ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirerek, ilçemizde bulunan cam ambalaj atığı kumbaralarına atılması hem çevre hem de ekonomi bağlamında oldukça değerlidir. Çünkü yapılan araştırmalara göre 1 ton cam atığın geri kazanımı ile yaklaşık 40 litre yakıt tasarruf edilmektedir. Geri dönüştürülmüş bir camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden 0 geri dönüşür” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4