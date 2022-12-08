Bursa Orhangazi'de ayda 10 ton 'atık' cam

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeşitli noktalarında bulunan cam atık kumbaraları ve cam atık merkezleri sayesinde ayda 10 ton cam atık toplanırken, atıklar ekonomiye kazandırılıyor.BURSA (İGFA) - Orhangazi Belediyesi tarafından ilçede faaliyete geçirilen çalışmalar kapsamında toplanan cam ambalaj atıkları hem çevre sorunu olmasını önlüyor, hem de geri dönüşüm sayesinde ekonomik anlamda kazanç sağlıyor.

İlçe genelinde belirli noktalara yerleştirilen 97 adet cam ambalaj atığı kumbaralarından ve 5 adet mobil atık getirme merkezinden ayda yaklaşık olarak 8 - 10 ton cam ambalaj atığı toplanıyor.

Her ay en az 2 sefer gerçekleştirilen cam ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde, renklerine göre ayrılıp, temizlenip, öğütülüp eritmeye hazır hale getiriliyor. Öğütülen camlar ise, yeniden cam olarak geri kazanılıyor.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cam sağlığı can sağlığıdır, bu nedenle alışverişlerimizde cam ambalaj ürünleri kullanmamız daha doğrudur, dedi.

Yaptıkları organizasyonda aylık olarak yaklaşık 10 ton civarında cam ambalaj atığı topladıklarını belirten Başkan Aydın, "Hem doğayı atık camlardan korumuş oluyoruz, hem de atık cam ambalajları ekonomiye kazandırıyoruz. Plastik ve kağıt atıkların geri dönüşümü belli tekrarlardan sonra mümkün değildir. Ancak atık camlar sayısız kez yeniden kullanılabilir. Bu nedenle, yaptığımız alışverişlerde, kağıt ve plastik şişelere sahip ürünlerin yerine cam şişe olarak piyasaya sürülen ürünlerin tercih edilmesi önem arz etmektedir ve atık durumunda bulunan cam ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirerek, ilçemizde bulunan cam ambalaj atığı kumbaralarına atılması hem çevre hem de ekonomi bağlamında oldukça değerlidir. Çünkü yapılan araştırmalara göre 1 ton cam atığın geri kazanımı ile yaklaşık 40 litre yakıt tasarruf edilmektedir. Geri dönüştürülmüş bir camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden 0 geri dönüşür” diye konuştu.