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Bursa Orhaneli'de traktör devrildi: 1 ölü
GÜNDEM 13.02.2023, 17:40
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde traktörün kontrolünü kaybeden sürücü hayatını kaybetti.Bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Girencik Mahallesi'nde meydana geldi.
Çiftçilikle uğraşan İsmail İlik traktörüyle tarla yolunda giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail ilik kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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