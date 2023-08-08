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Bursa Orhaneli'de korkutan yangın!
GÜNDEM 08.08.2023, 18:48
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde ahşap bir evde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde ahşap evi saran alevler hemen yanında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı.
Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, samanlık ve ahşap ev kullanılamaz hâle geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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