Bursa Orhaneli çöp sahası rehabilite edildi

Bursa’da evsel katı atık sorununu ‘düzenli depolama sahaları, entegre atık tesisleri ve aktarma merkezleri ile’ çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, vahşi çöp depolama sahalarının ıslahını da kesintisiz sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Orhaneli’ndeki vahşi çöp depolama sahası da rehabilite edilirken, 20 bin metrekarelik alan yeniden doğaya kazandırıldı.

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi ile Bursa’nın evsel katı atıklarını hammadde olarak kullanıp elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan katı atık toplama merkezleri ile doğadaki vahşi çöp depolama sorununu da ortadan kaldırıyor.

Orhaneli’nin Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan ve zaman zaman yaşanan çöp yangınları yüzünden hem orman yangınlarına hem de çevre kirliliğine yol açan çöp sahası, artık çevre için risk olmaktan çıktı. Çalışmalar kapsamında katı atıkların tesviye işlemleri yapılarak, sahanın üstü toprakla kapatılırken, çöpte meydana gelen biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı, uygun noktalara yerleştirilen bacalar ile kontrol altına alındı.

Böylece olası metan gazı sıkışmasının önüne geçilerek, patlama ve yangın riski ortadan kaldırıldı.

Ayrıca sahaya girişlerin engellenmesi için sahanın etrafı tel çit ile çevrilirken, 20 bin metrekarelik alan yeniden doğaya kazandırılmış oldu.