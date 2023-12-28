Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ortak canlı yayında

Bursa'da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 5 yıllık hizmet dönemini ve gelecek hedeflerini ortak canlı yayında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Alper Berber'in moderatörlüğünde gerçekleşen ortak canlı yayında soruları cevaplıyor.

Canlı yayında Başkan Aykurt, 5 yıl boyunca yaptığı proje ve hizmetleri ile hedeflerini anlatıyor.