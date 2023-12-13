Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt: Daha iyi yerlere geleceğiz

Bursa'da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 5 yıllık hizmet dönemini ve gelecek hedeflerini ortak canlı yayında değerlendirdi. Yatırımlarda yüzde 95'i aşan gerçekleşme oranına ulaştıklarını belirten Başkan Aykurt, geleceğin Orhaneli'sinde hedefledikleri yatırım ve projelerini anlattı. Başkan Aykurt, Orhaneli'de termal turizmi ve termal tarımı aynı anda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Alper Berber'in moderatörlüğündeki canlı yayında 5 yıl boyunca yaptığı proje ve hizmetleri ile hedeflerini anlattı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, seçim öncesi verdikleri vaatlerin büyük bölümünü yerine getirdiklerini, yatırımlarda yüzde 95’i aşan gerçekleşme oranına ulaştıklarını söyledi.

4,5 yılı aşan bir hizmet serüveninde 10 yıldır Orhaneli ilçesine hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Aykurt, Orhaneli'nin gelişmesi için çok güzel hizmetler yaptıkların ve nakış nakış işlediklerini söyledi. Orhaneli'yi yakından tanıyan birisi olarak göreve başlamalarıyla birlikte Orhaneli'ni nasıl geliştirebiliriz, nasıl tanıtabilirizin düşüncesi olduklarını belirten Başkan Aykurt, "Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli olsun istedik. Bu mottomuza ilişkin çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ORHANELİ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Kırsal alandaki çalışmalarına yönelik turistik faaliyetlerine dikkati çeken Başkan Aykurt, Orhaneli'nin bu konuda çok zengin bir yer olduğunu, dağ bölgesinde özellikle doğanın bu kadar güzel olduğu alanda bu turizmi daha iyi düzeye getirerek, Orhaneli'nin daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Başkan Aykurt, Orhaneli'nin doğa güzellikleriyle yeni keşfedilen bir yer olması dolayısıyla her geçen gün gerek yerli, gerekse yabancı pek çok turistin uğrak noktası olduğunu kaydetti.

GÖYNÜKBELEN GÖLCÜK YAYLASI GENÇLİK KAMPI

Marmara Bölgesi’nin en büyüklerinden olması planlanan Göynükbelen Gölcük Yaylası'na yapılacak olan gençlik kampımızın çalışmalarına başlandığını anlatan Başkan Aykurt, "Gençlik Kampımız ile gençlerimiz hem yeteneklerine göre eğitim alacaklar hem de birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı elde edecekler" dedi.

Başkan Aykurt, kırsal mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladıklarını da anlattı.

TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA YAPILANLAR

Dağ yöresinin kalbi olan Orhaneli'de tarım ve hayvancılık konusundaki çalışmalardan da bahseden Başkan Aykurt, gençleri ilçede tutabilmek için tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini söyledi. Başkan Aykurt, özellikle kırsalda tarımla uğraşanların sosyal güvencelerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayarak göçü önlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Aykurt, Orhaneli'nin üzümsü meyvelerde çok güzel noktalara geldiğini belirterek, tohum ve fidan desteklerinin de iyi düzeyde gittiğini vurguladı. Orhaneli'de termal turizmi ve termal tarımı aynı anda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

DOST ELİ MAĞAZASI

Orhaneli'de sosyal belediyecilik anlamında da hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Ali Aykurt, bu hizmetlere devam ederken tek amacımız gönüllere erişebilmeyi ve gönül belediyeciliğini en güzel şekilde yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu noktada Dost Eli Mağazamızı açtık. Mağazamızda her yaş grubuna hitap edecek giyim-ayakkabı bulunmakta, bizlere veya ilgili kurumlara başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıfır kıyafet temin ediyoruz. Bunların yanında engelli araçların tamiri, engelli vatandaşlarımızın ulaşımı dahil olmak üzere pek çok farklı alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Mağazamızın çalışmaları kapsamında yeni doğan bebeklere doğum hediye kutularımızı ulaştırıyoruz. Dost Eli Mağazamız sayesinde gönülden gönüle akan bir bağ oluşturuyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Aykurt, program sonunda Orhaneli için gelecekteki yatırım ve projelerini de sıraladı. Kentsel dönüşümü tüm ilçeye yayacak projelerinin hazır olduğunu ifade eden Aykurt, hem ısıtması, hem de soğutması olan deprem lojistik merkezi oluşumu için de görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Et entegre tesisini söz verdiklerini ancak yapamadıklarını belirten Başkan Aykurt, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.