Son Dakika

Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt: Daha iyi yerlere geleceğiz

GÜNDEM 13.12.2023, 20:06
Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt: Daha iyi yerlere geleceğiz

Bursa'da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 5 yıllık hizmet dönemini ve gelecek hedeflerini ortak canlı yayında değerlendirdi. Yatırımlarda yüzde 95'i aşan gerçekleşme oranına ulaştıklarını belirten Başkan Aykurt, geleceğin Orhaneli'sinde hedefledikleri yatırım ve projelerini anlattı. Başkan Aykurt, Orhaneli'de termal turizmi ve termal tarımı aynı anda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Alper Berber'in moderatörlüğündeki canlı yayında 5 yıl boyunca yaptığı proje ve hizmetleri ile hedeflerini anlattı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, seçim öncesi verdikleri vaatlerin büyük bölümünü yerine getirdiklerini, yatırımlarda yüzde 95’i aşan gerçekleşme oranına ulaştıklarını söyledi.

4,5 yılı aşan bir hizmet serüveninde 10 yıldır Orhaneli ilçesine hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Aykurt, Orhaneli'nin gelişmesi için çok güzel hizmetler yaptıkların ve nakış nakış işlediklerini söyledi. Orhaneli'yi yakından tanıyan birisi olarak göreve başlamalarıyla birlikte Orhaneli'ni nasıl geliştirebiliriz, nasıl tanıtabilirizin düşüncesi olduklarını belirten Başkan Aykurt, "Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli olsun istedik. Bu mottomuza ilişkin çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ORHANELİ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Kırsal alandaki çalışmalarına yönelik turistik faaliyetlerine dikkati çeken Başkan Aykurt,  Orhaneli'nin bu konuda çok zengin bir yer olduğunu, dağ bölgesinde özellikle doğanın bu kadar güzel olduğu alanda bu turizmi daha iyi düzeye getirerek, Orhaneli'nin daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Başkan Aykurt, Orhaneli'nin doğa güzellikleriyle yeni keşfedilen bir yer olması dolayısıyla her geçen gün gerek yerli, gerekse yabancı pek çok turistin uğrak noktası olduğunu kaydetti.

GÖYNÜKBELEN GÖLCÜK YAYLASI GENÇLİK KAMPI

Marmara Bölgesi’nin en büyüklerinden olması planlanan Göynükbelen Gölcük Yaylası'na yapılacak olan gençlik kampımızın çalışmalarına başlandığını anlatan Başkan Aykurt, "Gençlik Kampımız ile gençlerimiz hem yeteneklerine göre eğitim alacaklar hem de birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı elde edecekler" dedi.

Başkan Aykurt, kırsal mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladıklarını da anlattı.

TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA YAPILANLAR

Dağ yöresinin kalbi olan Orhaneli'de tarım ve hayvancılık konusundaki çalışmalardan da bahseden Başkan Aykurt, gençleri ilçede tutabilmek için tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini söyledi. Başkan Aykurt, özellikle kırsalda tarımla uğraşanların sosyal güvencelerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayarak göçü önlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Aykurt, Orhaneli'nin üzümsü meyvelerde çok güzel noktalara geldiğini belirterek, tohum ve fidan desteklerinin de iyi düzeyde gittiğini vurguladı. Orhaneli'de termal turizmi ve termal tarımı aynı anda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

DOST ELİ MAĞAZASI

Orhaneli'de sosyal belediyecilik anlamında da hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Ali Aykurt, bu hizmetlere devam ederken tek amacımız gönüllere erişebilmeyi ve gönül belediyeciliğini en güzel şekilde yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu noktada Dost Eli Mağazamızı açtık. Mağazamızda her yaş grubuna hitap edecek giyim-ayakkabı bulunmakta, bizlere veya ilgili kurumlara başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıfır kıyafet temin ediyoruz. Bunların yanında engelli araçların tamiri, engelli vatandaşlarımızın ulaşımı dahil olmak üzere pek çok farklı alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Mağazamızın çalışmaları kapsamında yeni doğan bebeklere doğum hediye kutularımızı ulaştırıyoruz. Dost Eli Mağazamız sayesinde gönülden gönüle akan bir bağ oluşturuyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Aykurt, program sonunda Orhaneli için gelecekteki yatırım ve projelerini de sıraladı. Kentsel dönüşümü tüm ilçeye yayacak projelerinin hazır olduğunu ifade eden Aykurt, hem ısıtması, hem de soğutması olan deprem lojistik merkezi oluşumu için de görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Et entegre tesisini söz verdiklerini ancak yapamadıklarını belirten Başkan Aykurt, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4