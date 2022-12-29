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Bursa'nın yeni merkezi 'Osmangazi Meydanı'nda geri sayım

GÜNDEM 29.12.2022, 13:27
Bursa'nın yeni merkezi 'Osmangazi Meydanı'nda geri sayım

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin kent merkezinin çehresini değiştirecek vizyon projesi Osmangazi Meydanı, ziyaretçilerini büyülüyorBURSA (İGFA) - Bursa’nın merkezinde çöküntü bölgesi haline gelmiş alanı bir cazibe merkezine dönüştürüp, Bursa’yı gerçek meydana kavuşturacak Osmangazi Meydanı inşaatında sona gelindi.

Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı, 2 bin araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark, nikâh salonu, millet kıraathanesi, cami ve sosyal yaşamı destekleyecek üniteleri ile bir yaşam merkezi olacak.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılının ilk aylarında Bursalıların hizmetine sunulacak olan Osmangazi Meydanı inşaatını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa’nın merkezinde çöküntü alanı haline gelmiş bölgenin, Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ile bir cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi. Santral Garaj olarak bilinen bölgede inşa edilen meydanın açılışını, Bursalılar olarak büyük bir heyecanla beklediklerini ifade eden Esgin, “Öncelikle Bursa’nın kalbi denilen bir yerde böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Santral Garaj olarak bilinen ve yıllar içinde çöküntü bölgesi haline gelmiş bir yer, Mustafa Başkanımızın çalışmaları sayesinde meydan olarak yeniden Bursa’ya kazandırılıyor” dedi.

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Bölgenin yıllardır konuşulup tartışılan bir yer olduğuna dikkat çeken Milletvekili Esgin, “İçerisindeki sosyal yaşam alanları ile çekim merkezi olacak meydanda, gençlerimizin en mutlu anına şahitlik edecek bir nikâh dairesi var. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir vizyonu olan Millet Kütüphaneleri ve Millet Kıraathaneleri de unutulmamış. Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuna katkı sağlayacak bir Millet Kütüphanesi ve bir Millet Kıraathanesi burada hayata geçirilmiş. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden birisi de, meydanda bulunan revaklar. Bir tarafından baktığınızda Bursa ovasını, diğer taraftan baktığınızda ise Uludağ’ı seyrediyorsunuz. Bursa’nın kalbinde, kentin sosyal yaşamının da kodlandığı çok önemli bir yaşam merkezi

Osmangazi Meydanı’nın, 2014 yılında açıkladıkları 16 vizyon projeden biri olduğunu ve birkaç ay içerisinde hizmete açılacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Panorama 1326 Bursa, BAREM, Osmangazi Atletizm Salonu ve Macera Bursa gibi, Osmangazi Meydanı projemiz de 16 vizyon projemizden birisi. Meydan projemiz, ilk kazmanın vurulduğu günden itibaren ilgi odağı oldu. Birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bugüne kadar bakanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımızdan meydanı ziyaret eden çok sayıda misafirimiz oldu. Son olarak AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte çalışmaları yerinde görüyoruz. Osmangazi Meydanı, uzun soluklu büyük bir proje. Birinci etabımızda yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanma aşamasında. Meydanı birkaç ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. İnşallah, 2023 yılı Bursa’mız için, ülkemiz için güzel bir yıl olacak” diye konuştu.

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