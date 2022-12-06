Bursa'nın uluslararası 'hediyelik eşya' tasarımları ödüllendirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa’yı kurumsal anlamda temsil eden’ hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nda derece girenler ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları desteğiyle düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, Muradiye Kur’an ve Elyazmaları Müzesi’nde yapıldı. Ağırlıklı olarak yurt içi olmak üzere başta Çin, Avrupa ve Arap ülkelerinden de katılımın olduğu etkinlikte, toplam 727 kişi yarıştı.

Desen ve Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan eserleri büyük titizlikle inceleyen jüri üyeleri, Bursa’yı temsil edecek desen ve hediyelikleri belirledi. Desen Kategorisinde Nurcan Günay birinciliği, Bahadır Umaç ikinciliği ve Didem Avıncan da üçüncülüğü elde etti.

Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü Nurcan Günay’ın oldu.

Hediyelik Eşya Tasarım Kategorisinin birinciliğini Ece Çınar, ikinciliğini de Nehir Taştan elde etti. Metin Onur Öztürk ve Sedat Özer ise üçüncülüğü paylaşan iki isim oldu. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü ise Cem Değirmencioğlu’na verildi.

Kazanan eserlerin de sergilendiği yarışmanın ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, yurt içi ve yurtdışından jüri üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özellikleri gün yüzüne çıkararak markalaşma yoluna gittiğini hatırlattı. Bursa’nın da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, yarışma sonucunda elde edilen verilerin önümüzdeki süreçte Bursa’mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, tüm katılımcıları ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik etti.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa’nın birçok değeri ile marka olduğunu kaydetti.

Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketlerini ve kazananlara ödüllerini takdim etti.