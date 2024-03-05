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Bursa'nın ulaşım filosuna iki 'elektrikli otobüs'

GÜNDEM 05.03.2024, 22:20
Bursa'nın ulaşım filosuna iki 'elektrikli otobüs'

Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip olan Bursa’da toplu ulaşımda kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz yerli üretim olan iki elektrikli otobüsü daha filosuna katarak ‘elektrikli otobüs’ dönüşümünü başlattı.BURSA (İGFA) -  Bursa’da ulaşım meselesinin çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehirde toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor.

Trafiğe kayıtlı aracın 1 milyonu aştığı ve araç sayısının da her yıl 30-40 bin arttığı Bursa’da, her gün toplu taşıma araçlarında 1 milyondan fazla insan taşınıyor. Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip Bursa’da ‘elektrikli otobüs’ dönüşümünü başlatan Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz yerli üretim olan iki elektrikli otobüsü Karsan Fabrikası’ndaki törenle bünyesine kattı.

Tören öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karsan CEO’su Okan Baş, AK Parti Nilüfer Belediyesi Başkan adayı Celil Çolak, Karsan yöneticileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte fabrika çalışanlarıyla biraraya gelerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok yeni yolculuğa başladıkları gibi bu kez de Bursa’da elektrikli otobüs yolculuğa başladıklarını söyledi.

Hem Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem de özel sektör bünyesinde elektrikli ve hibrit araçlarla alakalı dönüşümü adım adım ilerleteceklerini belirten Başkan Aktaş, Karsan firmasına da bu başlangıcın da hayırlı olmasını diledi.

“KARSAN İLE BU DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAĞIZ”

Birilerinin hala ‘TOGG niçin Bursa’da?’ diye sorguladığı yerli ve milli gururumuz TOGG otomobillerinin Bursa’da üretilmesinden gurur duyduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Otomobilin Türkiye’deki anavatanı olan Bursa’nın TOGG için tercih edilmesinde bir sebep vardı. Otomotiv yan sanayi konusunda ciddi altyapı var. Üç önemli otomobil markası bu şehirde. Bu kültür giderek hızla artıyor. Elektrikli taşıma araçları da giderek artıyor. Yeni dönemde 500 tane elektrikli otobüsü bünyemize katma hedefimiz var. Göreve başladığımızda 1087 olan araç sayımız, bugün 2575’e ulaştı. Yüzde 150’lik bir büyüme söz konusu. Bu iki otobüsle sürecin başlangıcını yaptık. Bursa’nın markası olan Karsan ile bu dönüşümü sağlayacağız. Karsan e-ata modeli, 18 metre uzunluğunda ve 27 oturan yolcu, 43 ayakta yolcu kapasitesine sahip. Yüzde yüz yerli üretime sahip araçlar, 4 saat şarj süresiyle 350 km yol yapabiliyor. Çevreci özelliğiyle karbon salınımı yapmayan araçlarımızda yolcular için 8 adet usb şarj soketi de bulunuyor. 24 milyon maliyetle de bu araçların sahibi olduk. Yeni dönemde emeklilere Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da destek vereceğiz. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.500 TL’lik kart yüklemesiyle alışveriş imkânı sunacağız. Tüm sosyal tesislerimizden ve su faturalarında olduğu gibi tüm ulaşım araçlarında yüz 25 indirimli ulaşım imkânını sağlayacağız. Allah kazasız belasız sürüşler nasip eylesin” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak zorunda olduklarını belirterek, “Bunun yolu da karbon salınımını azaltmaktan geçiyor. Bu elektrikli otobüsler hem Bursalıların konforlu seyahatini sağlayacak hem de çevreye zarar vermeden işletilmiş olacak. Bursa’da bu işe öncülük eden Karsan’a teşekkür ediyorum. Yerlilik ve millilik önemli. Bursalı bir markayı tercih etmiş olmanız da bu manada önemli. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Alinur Aktaş, elektrikli otobüsüyle deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Karsan CEO’su Okan Baş tarafından Başkan Aktaş ve Milletvekili Mustafa Varank’a günün anısına otobüs maketi hediye etti.

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