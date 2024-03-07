Bursa'nın üç ilçesinde üreticilere 'sözleşmeli tarım' bilgilendirmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı geçen yıl Eylül ayında Resmi Gazete'de de yayımlanan Sözleşmeli Üretim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili sözleşmeli üretimin yoğun yapıldığı Bursa'nın üç ilçesinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde sözleşmeli üretimin tüm taraflarıyla bir araya geldi.

Bursa'nın üç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantılara Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Yenişehir İlçe Müdürü Mehmet Akın, Karacabey İlçe Müdürü Davut Aytek, Mustafakemalpaşa İlçe Müdürü Kamil Usul ile müdürlük personeli, Ziraat Odası temsilcileri, sözleşmeli tarım yapan üreticiler ve sözleşmeli üretim yaptıran tohum firmalarının ve fabrika temsilcileri katılım sağladı.

Bilgilendirme toplantılarında Ziraat Mühendis Ecehan Kula'nın hazırladığı sunum aktarıldı.

Soru ve sorunlar yerinde dinlenirken, konu ile ilgili yapılan açıklamalarda 2023 yılında yayınlanan bu yönetmelikle birlikte sözleşmeli üretim yapan hem üreticiler hem de firmaların hakkı korunmuş olduğu ve bu konuda bakanlık tarafından, bankalar tarafında sözleşmeli üretim yapanlara faiz indirimi desteğinin sağlanacağı anlatıldı.

Sunumdan sonra üreticilerin sorunları dinlenirken, konu ile ilgili soruları da yanıtlandı.