Bursa'nın trafik sorunu nasıl çözülecek?

Bursa, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden birisi. Bursa’nın nüfusu gün geçtikçe artıyor. Nüfus yoğunluğu trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Peki Bursa’nın trafik yoğunluğu nasıl çözülecek?Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Bursa Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Bursa’daki trafik yoğunluğunu ve çözüm önerilerini Herkes Duysun’a değerlendirdi. Çakır, bazı kuralları toplumun kendisinin koyması gerektiğine işaret etti.

BURSA’DA ALTERNATİF YOL YOK!

Bursa’ya yeni bir yol yapılması, bunun için ise istimlakların gerçekleşmesi gerektiğini belirten Çakır, “Bursa uzunlamasına dağ eteğine kurulmuş bir şehir. Kiminin Ankara yolu dediği, kiminin İzmir yolu dediği caddeden bahsediyoruz, tek bir caddemiz var. Dağ eteğinden paralel bir yolması gündeme gelmişti fakat bu hayata geçirilemedi. Sebebi ise o tarafta yapılması gereken istimlaklar, yollar uygun olmadığı için birçok binanın yıkılması lazım. Şehir planlanırken aslında yollar ona göre yapılmış olsaydı çok daha farklı olurdu. Şehir merkezinde, “Heykel” dediğimiz merkezin 3-4 kilometre civarındaki bütün mahallelerden gelen dolmuşlarımız var. Bursa’da 1300 tane taksimiz var. Bunların bir çoğu dolmuş. Hepsi aynı bölgede trafik yoğunluğu yaratıyorlar, zaten onlar da bittiler.” dedi.

Batı’dan Doğu’ya gelen araç sayısına dikkat çeken Başkan Çakır, “Herkesin altında bir araç var. Okullar açıldı, aslında belli saatlerde yoğunluk gerçekten çok fazla. İnsanlar toplu taşıma, tren ve otobüsleri kullanmak istemiyorlar. Herkesin arabası olduğu için, herkes trafiğe çıkmak istediğinden dolayı trafik bu hale geliyor. Bazı kuralları kendimiz oluşturmamız gerekiyor.” diye konuştu.