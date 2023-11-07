Bursa'nın tarihi mahallesini sürpriz projeler bekliyor

Mahallemin Muhtarları'nda bu hafta Bursa'nın tarih kokan semtlerinden Tahtakale Mahallesi'nde sakinlerin sesi oldu. Tahtakale Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, 7'den 70'e ikamet eden herkes için eğitim ve kurs imkanı sağladıklarını belirtirken, güzel projelerin de yolda olduğunun müjdesini verdi.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yeni medyası Herkes Duysun'da 'Mahallemin Muhtarları' programı için bu hafta Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’ ziyaret edildi.

Esnaf ve vatandaşlar binaların restore edilerek yeniden eski tarihi dokusuna kavuşturulması gerektiğini belirtirken, mahalle muhtarı ise gelecek güzel projelerden bahsetti.

"ALTYAPI SORUNU VAR"

Mahalleden ve muhtarından fazlasıyla memnun olduklarını ancak bölgede büyük bir kahvehane sorunu olduğunu söyleyen bir vatandaş, bu duruma acilen çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

Mahallenin altyapısının zayıf olduğunu söyleyen bir başka vatandaş da "Sel gibi doğal afet durumlarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yapılarımız çok eski. Bu binaların bir an önce restore edilip gerçek kimliğine kavuşturulması gerekiyor." dedi.

"GELECEK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR"

20 yıldan bu yana Tahtakale Mahallesi'ne çok güzel şeyler kazandırdıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Yavuz, "Kültür merkezi açarak gençlere ve hanımlara kurs imkanı sağladık. Bölgeye 13 iş yeri kazandırdık. Yol ve asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdik. Tüm bunların yanı sıra gelecek güzel projelerimiz de mevcut." diye konuştu.