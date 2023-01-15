Bursa'nın Sırbistan'da 'gönül kardeşliği' resmileşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Türkiye ile Osmanlı coğrafyasındaki Balkan ülkeleri arasında gönül köprüsü görevi gören Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında devlet başkanlıkları düzeyindeki sıcak ilişkileri, yerele taşıdı.

Sırbistan’ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehriyle bugüne kadar sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çeşitli işbirliklerine giden Büyükşehir Belediyesi, bu ilişkilere resmiyet kazandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Tarihi Belediye Binası’ndaki imza törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin, Sırbistan Milletvekili Muamer Bacevac, Sırbistan Fahri Konsolosu Zarif Alp ile Sancak Bölgesi'nden gelen heyetler katıldı.

İki şehir arasında ekonomi, ticaret, eğitim, tarım, inşaat ve turizm sektörlerinde karşılıklı işbirliği kurulması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalışmaların yapılması, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması, belediye çalışanlarının karşılıklı tecrübe paylaşımlarını içeren protokol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac arasında imzalandı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiği, pandemi, savaşlar, ekonomik sıkıntılar ve enerji darboğazı gibi konuların gündemde olduğu bir dönemde birlik ve beraberliğin kıymetli olduğunu vurguladı. Sırbistan ve Türkiye arasında devlet başkanları düzeyinde çok kıymetli ilişkiler olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Sancak Bölgesi de bizim için çok değerli ve kıymetli. Novi Pazar’la yakın ilişki içerisinde olmak bizim için de son derece büyük bir mutluluk. Zaten bir gönül kardeşliğimiz vardı. Onu bugün resmiyete döktük. Her iki belediyenin meclisi kararı aldı, Dış İşleri Bakanlığı onayladı ve bugün de nihai imzaları atmış olduk. Bu imzaların iki tarafa da hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise iki ülke arasında üst düzeydeki pozitif ilişkilerin yerelde de güçlendirilmesi oldukça önemli olduğunu hatırlattı.

Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin de kardeşlik protokolünün iki şehre de hayırlar getirmesini diledi.

İmzaların atılmasının ardından günün anısına Başkan Aktaş ve konukları birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.