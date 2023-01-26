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Bursa'nın sinekle mücadelesi laboratuvara taşındı

GÜNDEM 26.01.2023, 16:49
Bursa'nın sinekle mücadelesi laboratuvara taşındı

Bursa’da sinek ve vektörlerle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sahadaki mücadeleyi bilimsel ortama taşıdı. Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde kurulan laboratuvarda, vektörlerin özellikleri ve davranışları inceleniyor, buna göre mücadele yöntemi belirleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını 17 ilçede Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleyi toplam 231 ilaçlama personeli, 343 araç ve ekipmanla sahada kesintisiz sürdürüyor.

Bursa genelinde 47 bin 475 adet sivrisinek üreme kaynağı, 2 bin 391 adet ahır-gübrelik-çöp depolama alanı ve kesimhane gibi yerler ile 103 bin 150 adet çöp konteyneri, sezon boyunca periyodik olarak biyosidal ürünler kullanılarak ilaçlanıyor.

Tarım Peyzaj A.Ş. sahadaki sinek ve vektörlerle mücadele çalışmalarını bilimsel ortama taşıdı. Mikroskop altında yapılan incelemelerle mücadele için doğru zaman ve doğru ilaç çeşitleri belirleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat ile birlikte yeni kurulan laboratuvarı inceledi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için her alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, sinek ve vektörlerle mücadelenin de halk sağlığı açısından kritik hizmetlerden biri olduğunun altını çizdi.

Sinekle mücadelenin yıl boyu kesintisiz şekilde devam eden bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Etkili mücadele için öncelikle bu vektörlerin yapısını ve davranışlarını iyi bilmek gerekiyor. Mücadelede doğru zamanın belirlenmesi ve doğru ilaçların kullanılması için bu laboratuvar büyük önem taşıyor. Sadece ilaç atıp geçmek değil konuyu tüm yönleriyle bilimsel olarak da ele alıyoruz. İlerleyen süreçlerde Tarım Peyzaj A.Ş. olarak kendi biyosidal ürün ruhsatımızı alarak saha uygulamalarında kullanılmasını da planlıyoruz” dedi.

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