Bursa'nın seyyar mutfak ekibi Kırıkhan'da

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere deprem bölgesine gönderilen Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 25 bin kişilik yemek kapasiteli seyyar mutfak ekibi Hatay-Kırıkhan'da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da meslek liseleri salgın döneminde olduğu gibi ülkemizde yaşanan deprem sonrasında da önemli görevler üstleniyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkili olan depremin meydana geldiği bölgede vatandaşlara destek olmak amacıyla Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinden oluşan seyyar mutfak ekibi kuruldu.

Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere beraberinde erzak yüklü 5 tır ile birlikte yola çıkan ekip, Hatay-Kırıkhan’da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.