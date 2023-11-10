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Bursa'nın merkezindeki 7 semtte okul yok!

GÜNDEM 10.11.2023, 13:47
Bursa'nın merkezindeki 7 semtte okul yok!

Bursa'nın merkez mahallelerinden Orhanbey sakinlerine mikrofon uzatan Herkes Duysun ekibi, mahalle muhtarının tüm çabalara rağmen bazı caddelerin yollarını yaptıramadığını, Orhanbey dahil 7 mahalleyi kapsayan bir okul problemi olduğuna şahit oldu.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - "Mahallemin Muhtarları" programı bu hafta Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Orhanbey Mahallesi'nde sorunları ve sıkıntıları dinledi.

Köklü bir tarihe sahip olan bu eski mahalle, geri dönüşüme büyük önem verirken, mahalle muhtarı bölgeyi daha da iyileştirebilmek adına elindeki tüm imkanları seferber ediyor. Vatandaşlar ve esnaf mahallesini ve muhtarını çok seviyor.

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Orhanbey Mahallesi Muhtarı Cem Peközcan, mahallenin kuruluş tarihinden bahsederken,  muhtarlık görevine başladığından bu yana mahalleyi daha da iyileştirebilmek ve var olan güncel problemlere çözüm getirebilmek adına önemli atılımlarda bulunduklarını söyledi.

Muhtar Peközcan, mahallede okul sorununa dikkati çekerek, "İlk ve ortaokula giden çocuklarımız çok uzaktaki okullara verilmişlerdi. Daha önceki kaymakam ile yaptığımız istişare toplantıları neticesinde ilkokula giden çocuklarımızı Orhan Kara İlkokuluna, ortaokula giden çocuklarımızı da Mithat Paşa Ortaokulu'na kayıt ettirdik ve böylelikle gördüğüm en büyük soruna çözüm getirmiş olduk. Bunların yanı sıra bazı merdivenlerde korkuluk yoktu, bizim de yaşlı bir nüfusumuz var. Bu merdiven sorununa çözüm getirdik. Geri dönüşüme çok önem verdik. Apartmanlara geri dönüşüm kutuları koydurduk ve her salı günü bu atıklar ekolojik çevreye katkı sağlayabilmek adına bugün hala toplanıyor. Yanmayan sokak lambası olmamasına da ayrıca özen gösteriyoruz. Tabii ne kadar özen göstersek de yapamadıklarımız da var. Örneğin Gümüşçeken Caddesi'nin yollarını maalesef hala yaptıramadık" diye konuştu.

Orhanbey Mahallesi'nin vatandaşları ve esnafı da bölgeden çok memnun olduklarını, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu ve muhtarlarını sevdiklerini dile getirdi.

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