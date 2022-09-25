Bursa'nın iki ilçesinde daha zeytin sineği ile mücadele başladı

Bursa'nın Gemlik ve Karacabey ilçelerindeki üreticiler, zeytin sineği takibi ve dane vuruk kontrollerine ardından ilaçlama yapılması konusunda uyarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı zirai ekipler, Gemlik ve Karacabey ilçelerinde teknik elemanlar tarafından zeytin sineği popülasyon takibi ve dane vuruk gözlem ve kontrollerini tamamladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gemlik ilçesinin Narlı ve Karacali mahalleleri ile Karacabey ilçenin tüm zeytin üretilen mahallelerinde Zeytin Sineği mücadele zamanının geldiğinin tespit edildiğini duyurarak söz konusu yerlerde en kısa sürede ilaçlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Diğer İlçe ve mahallelerde teknik personelce yapılan kontroller ve sürvey çalışmaları devam ettiğini vurgulayan Müdürlük, açıklamasında, "Popülasyon artışı ve vuruk tespitlerine göre mücadele gereken yerler İl ve İlçe Müdürlüklerince duyurulacak olup üreticilerimizin bahçelerini takip edip İlçe Müdürlüklerinin duyuru ve önerileri doğrultusunda ilaçlama yapmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verdi.