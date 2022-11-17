Son Dakika

Bursa'nın her köşesinde tiyatro

GÜNDEM 17.11.2022, 16:35
Bursa'nın her köşesinde tiyatro

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle’ bu yıl 26’ncısını düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile şehrin dört bir yanı tiyatro sahnesine dönüştü.BURSA (İGFA) - BKTSV tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Harput Holding, Royal Termal Otel, Özhan Market, Bursa Ticaret Borsası, Atış Şirketler Grubu ve Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, çocuk ve gençlerin ara tatillerini kültür-sanat programlarıyla değerlendirmesini sağlıyor. Bursa'nın her gün farklı bir noktası, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarının gösterileriyle tiyatro sahnesine dönüşüyor.

Bursa’da 26 yıldır tiyatronun gelişimine katkı sağlayan, uluslararası tiyatro camiasının sabırsızlıkla beklediği organizasyonlardan biri haline gelen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 12 Kasım’dan bu yana tiyatro severleri bir araya getiriyor.

Etkinliklerin ilki, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzmir Kadro Pa Tiyatrosu’nun ‘Macbeth Mutfakta’ oyunu ile gençler, keyifli bir zaman dilimi geçirdi. Shakespeare’in ‘Macbeth’inden uyarlanmış tek kişilik obje tiyatrosu örneği olan oyunda, hikayenin mekanı bu kez mutfak oldu.
Günün ikinci oyunu olan ‘Farklı Bir Oyuncu’ ise Podyum Sanat Mahal’de küçük sanatseverlerle buluştu. İspanyol sanatçının mizah, akrobasi, sihir ve görsel komedi unsurlarını bir araya getirdiği tek kişilik oyunda Papito, bir sandıktan iki sandalye ve değişik bağlantıları olan çeşitli nesneler çıkarırken, sadece bir oyuncu olarak değil aynı zamanda insan olarak da özünü bulmaya çalıştı. Minik sanatseverlerin merakla izlediği oyun büyük alkış aldı. Üniversitelerin oyunculuk bölümü öğrencilerinin Özer Tunca liderliğinde gerçekleştirdiği atölyede, görsel ve fiziksel tiyatroda beden ile aksesuar kullanımı hakkında bilgiler verildi. Küçük tiyatro severler, Akif Seven’in Yaratıcı Drama Atölyesinde Anadolu masallarına farklı bir yolculuk yaptı.

Bu yıl İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan da 4’ü yabancı 14 ekibin katıldığı festival, 7 farklı noktadaki gösteri, atölye ve söyleşilerle devam edecek.

Etkinlikler; Tayyare Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Çeksanat Görükle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www.bkstv.org.tr adresinden yapılabilecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4