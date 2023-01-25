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Bursa'nın gürültüsü haritalara işlendi

GÜNDEM 25.01.2023, 16:08
Bursa'nın gürültüsü haritalara işlendi

Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentin stratejik gürültü haritaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylandı. Onay sonrası Gürültü Eylem Planı hazırlıklarına başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması çalışmalarında ilk etabı tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Çınar Çevre Laboratuvarı arasında 2021 yılının ağustos ayında imzalanan sözleşme ile başlayan çalışmalar kapsamında Bursa’nın Stratejik Gürültü Haritaları hazırlandı. Özellikle hastane, okul, konut gibi hassas alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruziyetinin değerlendirildiği Stratejik Gürültü Haritaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI MERCEK ALTINDA

Çalışma kapsamında 100 binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları ile yerleşim yeri yakınında bulunan endüstri bölgeleri ve eğlence yerlerini kapsayan gürültü kaynakları mercek altına alındı.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinin dahil olduğu çalışmaya ilçe belediyeleri, üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da destek verdi.

Gürültü kaynağı olarak 550 kilometre, karayolu, 47.2 kilometre mevcut, 11.7 kilometre planlanan demiryolu,  300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapıldı. Bu verilen ışığında yapılan modelleme çalışmaları ile haritalar oluşturuldu.

EYLEM PLANI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Gürültü Haritaların bakanlık tarafından onaylanmasının ardından projenin ikinci ayağı olan eylem planı hazırlıklarına da başlandı.

Bursa Stratejik Gürültü Haritaları sonuçlarına göre sıcak noktaların tespiti ile başlayan eylem planı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın yapılan toplantıda bundan sonraki yol haritası belirlendi. Proje,  paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantıları, çalıştay ve kamuoyunun katılımı ve bilinçlenmesi için anket çalışması ile devam edecek.

Konunun tüm yönleriyle ele alınacağı Eylem Planları daha sonra onay için yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulacak.

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