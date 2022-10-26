Bursa'nın en büyüğü olacak... İnegöl'de baraj manzaralı yarımada 'Millet'e dönüşecek

İnegöl Belediyesi, şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin metrekare arazi üzerinde Bursa’nın en büyük Millet Bahçesini şehre kazandırmak için çalışmalara başladı. 100 milyon lira bütçeli projenin 2024'te tamamlanması hedeflendi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için kolları sıvadı. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi'nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

100 milyon TL’ye mal olması beklenen Millet Bahçesi alanında yol açma çalışmaları başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün İnegöl ve Bursa basını ile bölgenin en büyük Millet Bahçesi olacak proje alanında bir araya geldi. Kamuoyuna projenin tanıtımının yapıldığı buluşmada, proje ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

Manzarası ve havasıyla, aynı zamanda Boğazköy Barajı'nın sunduğu eşsiz görsellikle büyük ilgi gören alanda basın mensuplarına projenin tanıtımını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün bir heyecanımızı paylaşmak adına sizlerle birlikteyiz. 2019 öncesinde şahsıma tevdi edilen bir görev vardı. Belediye Başkanlığı sonrası Alinur Başkanımız Bursa’da, bizler de İnegöl’de görev aldık. O süreçle beraber vatandaşlarımızın nabzını tutmaya çalıştık, talep ve önceliklerini belirlemeye çalıştık. O tarihlerde burayla ilgili hayallerimiz başladı. Bugün de geldiğimiz noktada buranın nasıl şekillendiğini vatandaşlarımıza hissettirmek istiyoruz” dedi.

Projenin hayata geçirildiği lokasyon hakkında bilgiler veren Başkan Taban, “Burası bizim şehrimizin kuzey hattı. Aslında burası şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım imkanları şehirlerin de gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Konum olarak da Millet Bahçemiz şehrimizin imar hattının bittiği noktadan 1 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda hemen yanımızda Hamzabey, barajın diğer ucunda Boğazköy ve Sungurpaşa Mahallelerimiz ile yaşamın devam ettiği bölgeler içerisinde kaldığını söyleyebilirim” diye konuştu.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Taban, “Burası yeşillerin, ağaçların içerisinde güzelce vakit geçirebileceğimiz bir mekan olacak. Baraj da ayrı bir güzellik. Su havzası insana gerçekten farklı bir pozitif enerji veriyor. Denizi olmayan şehirlerde bu tür su öğeleri ön plana çıkıyor. Bizler burada sadece suyu görmek değil, feribot ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir model hayal ettik. 5 km gidiş 5 km geliş olmak üzere toplamda 10 km gezinin yapılacağı bir uygulama hayata geçmiş olacak" dedi.

Projenin içerisinde Heyecan Park'ın olacağını belirten Başkan Taban, "Yine seyir terası oluşturacağız, küçük bir amfimiz olacak, piknik alanlarımız olacak, restaurantımız, kafeteryamız, çocuk oyun alanlarımız olacak. Gözlem kulemiz var. Burası bir yarımada olarak düşünüldüğünde, karşı bölgede kuş popülasyonunun izlenebileceği bir yer olacak. Alan içerisinde oluşturulan peyzajlarla bir flora fauna alanı oluşturulacak. 880 araçlık otoparkımız olacak. Alan içerisinde bir şelale ve katlı havuz sistemi olacak. Aşağıda da biyolojik göletimiz bulunuyor. Yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız da alan içerisinde yer alacak. 7 bin dolayında yeni ağaç buraya dahil etmiş olacağız. Şu anda yol açma çalışmaları sürüyor, ardından altyapı ve üst yapı çalışmaları başlayacak. Doğal yapıyı da bozmadan burayı insanların dinlendiği, nitelikli vakit geçireceği bir alana çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

BURSA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Söz konusu alanın Bursa’da tek parça halinde en büyük Millet Bahçesi hüviyetini kazanacağının altını çizen Başkan Taban, "Konseptiyle de bu özelliği kazanmış olacak. Ben bunu sadece İnegöl’ün projesi olarak görmüyorum. Ulaşım da artık kolay. Çevre şehirlerin de istifade edebileceği güzel bir mekan ortaya çıkmış olacak” dedi.

Açıklama sonrası basın mensuplarıyla alanda gezi ve incelemeler de yapıldı.