Bursa'nın direnci arttırılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülen ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ etap etap ilerliyor.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı olası depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi’nin son olarak JICA ile birlikte başlattığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’nin sunumu Heykel’deki tarihi belediye binasında yapıldı.

JICA Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Yamazaki, JICA Uzman Ekip Takım Lideri Shinichi Fukasawa, JICA Afet Risk Azaltımı Proje Sorumlusu Aylin Çelik ile JICA Uzman Ekip Sekreteri Onur Özge, sunum için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Toplantıda, olası bir depreme karşı hasar riski yüksek alanların belirlenmesi, kentsel yapı/binaların hasar görebilirlik analizinin yapılması, hasar görebilir kentsel yapı ve binaların güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına yönelik öneriler sunulup, fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışmalara başladıkları proje ile ilgili süreci değerlendiren JICA Proje Ekip Takım Lideri Shinichi Fukasawa, “42 aylık bir sürecimiz var. Amacımız Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dirençlilik için afet riski azaltma üzerine yatırım teşvik sistemini geliştirmektir. Proje çıktıları ise afet risk değerlendirmesi, kentsel plana uygun kullanışlı bir kentsel dirençlilik planının oluşturulup, ilgili departmanla paylaşılması şeklinde sıralanabilir” dedi.

JICA Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Yamazaki ise, “2024 Ocak ayında “Tehlike ve Risk Değerlendirme” sonuçlarını elde edeceğiz. Proje bitiminde de birbirini tamamlayan 1/25.000 ölçeğinde Kentsel Dayanıklılık Planı, Kentsel Gelişim Planı ve Afet Riskini Azaltma Planlarını hazırlamış olacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatıp, projenin Bursa için önemine dikkat çekti.

Depremin sadece Bursa’nın değil, ülkenin en önemli gündemi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Türkiye bir deprem ülkesi, bu gerçeği gündemimizde tutmalı ve kabul etmeliyiz. JICA ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje ile ilimizdeki hasarlı yapıları tespit ederek bu yapıların güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması ile ilgili önerilere ulaşacağız. Mart ayında proje çalışmalarına başladık. Projeye destek vermeleri adına çeşitli üniversitelerimizden, alanında uzman akademisyenlerin bulunduğu 7 kişilik bir bilim kurulu kuruldu. JICA uzman ekipleri, bilim kurulu akademisyenleri, ilgili kurumlar ve belediyemiz birimlerinden oluşan geniş katılımlı toplantılar da gerçekleştirdik. 17 ilçemizin bina verilerini JICA uzman ekibiyle paylaştık. Aynı zamanda ilçe belediyeleri ve ilgili diğer kurumlardan gerekli olan veriler de toplanmaya başlandı” diye konuştu.