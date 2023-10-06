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Bursa'nın dağ ilçerinde kargalar korkulu rüya oldu!
GÜNDEM 06.10.2023, 16:13
Bursa'da kargalar şimdi de ceviz bahçelerine dadandı. Dağ yöresinde yetişen cevizleri içini yiyen kargalar büyük tahribat oluşturdu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa’nın dağ ilçerinden Keles'e 3 kilometre uzaklıktaki Gököz başta olmak üzere dağ yöresindeki ceviz bahçelerine dadadan kargalar, ceviz üreticisinin en büyük sıkıntısı haline geldi.
Sürüler halinde tarlalarda dolaşan kargalar, büyük emeklerle yetiştirdikleri mahsullere zarar verdi.
Ceviz üreticileri, ceviz bahçelerine domuzlardan korumaya çalışırken şimdi ise kargaların verdiği zarar dolayısıyla kendi yiyeceği kadar bile mahsul alamadığını belirttiler.
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