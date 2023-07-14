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Bursa'nın dağ ilçelerinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıktı
GÜNDEM 14.07.2023, 17:16
Bursa'nın dağ ilçelerinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıktı. Termometreler 41 dereceye gösterdi.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Yurt genelinde rekor seviyelere yükselen yaz sıcaklıkları Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te de öğle saatlerinde bunalttı.
Termometreler öğle saatlerinde 41 dereceyi gösterirken, tarlarında çalışan çiftçiler rekor seviyedeki sıcaklıklara dayanamayarak ağaç altındaki gölgeliklere giderek serinlediler.
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|62
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|36
|51
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|36
|51
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|47
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|36
|42
|12. İstanbulspor
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|41
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|36
|25
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|36
|23
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|O
|P
|1. Samsunspor
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|78
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|36
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|56
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|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
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|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
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|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
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|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
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|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
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|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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