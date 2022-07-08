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Bursa'nın çarşılarında bayram bereketi

GÜNDEM 08.07.2022, 14:07
Bursa'nın çarşılarında bayram bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 25 bin aileye dağıtılan ve sadece ilgili odalara kayıtlı küçük esnafta geçerli olan Kart16 destek çekleri, bayram sevincini hem esnafa hem ihtiyaç sahibi çocuklara yaşattı.BURSA (İGFA) - Pandemi ile mücadele kapsamında geçtiğimiz iki yıl boyunca Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine çeşitli destekler sağladı. Bu zaman zarfında 200 milyon TL’yi bulan destek paketlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen küçük esnafa katkı sağlayacak projeleri de peş peşe uygulamaya aldı.

Ramazan ayında sadece mahalle bakkallarında geçerli olan destek çekleri ile hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bakkalların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ayakkabıcı ve hazır giyim esnafı için, eğitim dönemi başında da kırtasiyeci esnafı için benzer uygulamaları devreye almıştı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde 300’er TL’lik Kart 16 Bayram Destek Çeki’ni uygulamaya sokan Büyükşehir Belediyesi, yine hem esnafa hem ihtiyaç sahiplerine bayram yaşattı. Belediyeden aldıkları destek çekleri ile kampanyaya katılan işyerlerine giden ihtiyaç sahipleri, gönüllerince alışveriş yapma imkanı buldu. Esnafın da bayram öncesi işleri ikiye katlanmış oldu.

YÜZLER GÜLSÜN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kampanyaya katılan bir çocuk giyim mağazasını ziyaret edip, ihtiyaç sahibi bir çocuğun bayram alışverişini Kart 16 Destek Çeki ile yaptı.

Son iki yılda pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak farklı desteklerle sürecin en hafif hasarla atlatılması için gayret gösterdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Sosyal belediyecilik kapsamında doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına temas etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda yaptığımız destek çekleri uygulamamız devam ediyor. Bayramlar, özellikle çocuklarımız için çok kıymetli ve değerli. Çocuklarımız gerçekten bayramı ziyadesiyle hissediyorlar. Biz de çocuklarımızın her daim yüzü gülsün ve mutlu olsunlar istiyoruz. Hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafımıza destek olmak adına, Kart 16 uygulaması haricinde 25 bin adet bayram destek çeki dağıtmıştık. Eğer bir nebze de olsa yüzleri güldürebildiysek, esnafımıza can suyu verebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kart 16 Bayram Destek Çeki uygulamasına katılan çarşı esnaflarından Kenan Nazlı da pandemi sürecinde iş anlamında çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin çarşı esnafına verdiği destekler için teşekkür etti.

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