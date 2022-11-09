Bursa'nın anayasası 'ortak' şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni anayasası niteliğindeki ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını ortak akıl ve şeffaf katılım anlayışıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, toplumun geniş kesiminin görüş ve taleplerini toplayarak, çalışmaları nihayete erdirmeyi planlıyor.

Şehrin yeni anayasası niteliğindeki ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, akademik odalardan ilçe belediyelerine kadar Bursa’daki tüm paydaşların katıldığı değerlendirme toplantısını ‘Yaşatan, Yaşayan, Üreten, Ulaşan Bursa’ temasıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirdi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım’ın kısa bilgilendirmesinin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, 2011 yılından beri tartışılan ve 2020 yılında tekrar startı verilen Çevre Düzeni Planı çalışmalarını geniş bir katılımla, herkesin görüşü alınarak nihayete erdirmeyi planladıklarını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ise, ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmaları kapsamında Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi’nin (MEPS) kurulduğunu ve sürecin buradan yürütüldüğünü anlattı. Yapılan değerlendirme toplantısında ‘sektörel konularla alakalı’ önemli bilgilerin toplandığını dile getiren Kapıcıoğlu, çalışmalara katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çalıştay, Şehir Plancısı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde devam etti.