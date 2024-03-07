Bursa'nın 7 tarım projesine 3,7 milyon TL'lik bakanlık hibesi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu 9 projeden 7'si kabul edildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılından bu yana uygulamaya koyduğu "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri" Bursa'da da yakından takip ediliyor.

İşlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle bitkisel üretimin arttırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlayan proje ile birlikte toplam proje bedelinin azami yüzde 75'i oranında hibe desteğinin Bakanlıkça sağlanırken, üretici ise toplam proje bedelinin en az yüzde 25'i oranındaki katkı payını kendi kaynaklarından temin ediyor.

Proje ile sağlanacak tohum-fide-fidana ait çeşit seçimlerinde yerli ve milli çeşitlerin önceliklendirilerek iklim ve toprak şartları ile verimlilik kriterleri dikkate alınarak yürütülüyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 3 milyon 760 bin 106 TL Bakanlık hibesi (%75) ile “Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesi, Aspir Üretimini Geliştirme Projesi, Brokoli Üretimini Geliştirme Projesi, Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi, Karnabahar Üretimini Geliştirme Projesi, Bamya Yetiştiriciliği Projesi, Karabuğday Projesi" 2024 yılında uygulanacağını duyurdu.

Projelerin uygulanacağı ilçelerde toplam 427 paket yağlık ayçiçeği tohumu, bin 752 kg karabuğday tohumu, 10 ton aspir tohumu, 125 bin adet brokoli fidesi, 125 bin adet karnabahar fidesi, 20 kg bamya tohumu, 3 bin 780 kg sorgum sudan otu melezi tohumunun dağıtılacağı kaydedildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından uygulamaya konulan Kent Tarımı Projesi kapsamında 3 milyon TL bütçeli “Sera Örtü Naylonu Yenilenmesi Projesi" yüzde 50 Bakanlık hibesi (1 milyon 500 bin TL) ile yürütüleceği ve proje ile birlikte sera örtüsü dağıtılacağı belirtildi.