Bursa'nın 600 yıllık çınarından fide Almanya'da toprakla buluştu

Bursa Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Almanya Kulmbach şehrinde bulunan HansWilsdorf meslek okulu arasında temelleri 25 yıl önce atılan kardeşlik artık bir çınar ağacı ile de yaşayacak.BURSA (İGFA) - Kardeş okul çalışmaları ile, Alman ve Türk dostluğunun tohumlarının atıldığı ve uzun zamandır devam eden çalışmalar kapsamında UNESCO-Club KulmbachPlassenburg e.V.'nin 25. yıldönümü kutlandı.

Bursa UNESCO Derneği'ni temsilen, Kurucu ve danışman Oya Bozkurt, 2. Başkan Tahsin Bulut ve Genel Sekreter Birgül Yıldız Günay'ın katıldığı 25 yıl organizasyonları etkinlikleri bu kardeşliği geleceğe taşıyacak etkinliklere sahne oldu.

Okul Müdürü Alexsander Battistella; iki okul arasındaki dostluğun 30 yıldan beri devam ettiğine dikkati çekerek, "Eğer bu değişim programı yapılmamış ve yıllardır sürdürülmemiş olsa idi, bir çok öğrenci bunun sağladığı avantajlardan mahrum kalırlardı. Kulmbach' taki Hans Wılsdorf Schule Staatlıche Berufsschule Kulmbach Teknik Okulu bu değişim programı Türkiye dışında sadece, İrlanda, Fransa, İtalya yapmaktadır." dedi.

Bölge Yöneticisi Klaus Peter Söllner; 'Bursa'da yaşadığı misafirperverliği dile getirerek, "Biz bu kültür mirasımızı korumalı ve gelecek nesillere de aktarmalıyız. İnsanlarla yapılan değişim programını desteklemeliyiz." dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca dernek yetkililerinin Bursa ziyareti esnasında Bursa Büyükşehir belediye başkanı tarafından hediye edilen ve Bursada halen yaşayan 600 yıllık çınardan elde edilmiş fide Almanya Klumbach'da toprağa dikildi.

Bursa UNESCO Derneği 2. Başkanı Tahsin BULUT konuşmasında; Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker ÖZASLAN'ın ve üyelerimizin selamlarını ileterek, 25. kuruluş yıldönümlerini kutladığını, işbirliğimizin gelişeceğini, anlamlı çalışmalara tanıklık edeceğimizi, Birleşmiş Milletler eğitim, bilim kültür kurumu olan UNSECO misyonu ile çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etti.

Bursa UNESCO Derneği Kurucusu ve danışmanı Oya BOZKURT'a Onursal Üye ünvanı verildi.