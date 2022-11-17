Bursa Nilüfer'de yaralı çakal sağlığına kavuşturuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nden Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne gelen yaralı çakal ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yararlı hayvanı Bölge Müdürlüğü'ne getirdi.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 2. Bölge Müdürlüğü'nün Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız’ın yapmış olduğu ilk muayenesinde çakala yırtıcı bir hayvanın saldırmış olabileceği bu sebeple vücudunu farklı yerlerinde 10 ayrı ısırık yarasının olduğu tespit edilmesi üzerine zaman kaybetmeden tedaviye alındı.

Yaralı çakal yaklaşık üç saatlik bir operasyon neticesinde tedavi edildi.

Koruma kurtarma ekibince gerçekleştirilen operasyon sonrasında genel durumu stabil olan çakalın tedavisi müdürlük kliniğinde devam ederken, gözlem altında tutulan yaralı çakalın genel durumunun düzelmesi sonrasında rehabilitasyon süreci için Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine naklinin gerçekleştirileceği öğrenildi.