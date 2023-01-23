Bursa Nilüfer'de şarkılar iyilik için söyleniyor

Bugüne dek verdiği bir çok konseri toplum yararına çalışan dernekler yararına gerçekleştiren Nilüfer Musıki Derneği, çalışmalarına sanatla iyiliği birleştirme mottosuyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana sanatsal çalışmalarını iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iyilik için sürdüren Nilüfer Musıki Derneği, yüze yaklaşan üye sayısıyla Şef Dr. M. Aydın Atalay yönetimindeki provalarını sürdürüyor.

Bugüne dek verdiği konserleri Zihinsel Ruhsal Engelliler Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yurdu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin Kır Çiçekleri, Şehit Gaziler Harp Malulları, Hemofili Talasimi Kan Kanseri Çocukları, Balkantürk Eğitim Vakfı ve Mine Geçili ile Eğitime Bir Işık ta Bizden Projesi yararına gerçekleştiren derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Taşkeser, hazırlıklarını sürdürdükleri Emel Sayın şarkılarından oluşan yeni konseri ise Bursa Emniyet Teşkilatı için gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Söylenen her şarkının bir iyiliğe vesile olmasının koroda yer alan her üyeyi ayrı motive ettiğini belirten Taşkeser, kendilerini diğer korolardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğunu ifade etti.