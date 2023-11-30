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Bursa Nilüfer'de o mahalle muhtarına isyan!

GÜNDEM 30.11.2023, 11:52
Bursa Nilüfer'de o mahalle muhtarına isyan!

Herkes Duysun ekibi olarak bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi’ni ziyaret ettik. Mahalle sakinleri okul ve yeşil alan gibi birçok eksik olduğunu ve muhtarın çalışmadığını belirttiler.Sergen DURAK - Emirhan AKGÜL - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi’ni ziyaret edip, mahalle halkının ve esnafının sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Vatandaşlar mahallede okul ve yeşil alan eksikliği olduğunu belirttiler.

23 Nisan Mahallesi'nde birçok eksik olduğunu ve genel olarak memnun olmadıklarını belirten mahalle halkı, “Mahalle muhtarını şahsen tanımıyorum fakat eksikleri var mesela altyapı eksikliği var, karşı tarafta gördüğünüz üzere ilk yağmurda su doluyor, gölet gibi oluyor, altyapı yağmur suyunu kaldırmıyor. Biraz eksikleri var kendisini tamamlaması gerekiyor, mahallemizde şu an okul eksikliği de var dediğim gibi başka söyleyebileceğim pek bir şey yok. Memnun değilim temizlik sıkıntımız var iyi bir temizlik yapılabilir, hayvanlar dışarıda almış başını gidiyor keza kaldırımların kirli ve bakımsız olmasından yana sorunumuz var.” dedi.

“MAHALLEDE AŞIRI HAYVAN VAR”

Mahalleden ve muhtardan memnun olduklarını belirten 23 Nisan Mahallesi sakinleri ise, “Memnunum seviyorum, okul park vb. eğlence yerleri görmek isteriz. Kendisinden memnunuz yeşil alanların ve çocuklara yönelik park ve eğlence alanlarının artırılmasını isteriz. Muhtarımızın okul çalışmaları ile alakalı aktif çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz ve bu olayın hızlandırılmasını talep ediyoruz. Beğeniyoruz, bayan olduğu için birkaç yıldır idare ediyoruz. Gayet iyi ilerliyor, 5-6 yıl önceye kadar parklarımız yoktu. Şu an var, çevreler temiz sadece sokak hayvanları fazla onları da belediye topluyormuş. Mahalle sakinlerimiz sokak hayvanlarından memnunmuş, ben memnun değilim aşırı fazla var.” dedi.

23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar ise mahallenin hiçbir sorunu olmadığını bu yüzden herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

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