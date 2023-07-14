Bursa Nilüfer'de Fethiyeliler ne istiyor? Mahallenin girişi yok!

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi sakinleri sorunlarını 'Mahallemin Muhtarları" programında dile getirirken, sakinler oyun parkı ve otopark sorununa dikkat çektiler.Reyhan ÖZBAKIR - Musa YEŞİLDAĞ / Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun muhabirlerince vatandaşların görüşlerinin gündeme getirildiği "Mahallemin Muhtarları" programına Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi sakinleri konuk oldu.

Fethiye'de yaşayanlar, mahalledeki otopark ve oyun parkı konusundaki eksikliğinden bahsederken, toplu ulaşım konusunda otobüslerin azlığından ve yollarının ise bozuk olmasından yakındı. Mahallede yaşanan kazaların sıklaştığını ifade eden sakinler, mazgalların kapalı olduğunu, her yağışta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, eski binaların da çok fazla olduğu Fethiye'ye kentsel dönüşümün gelmesini dört gözle beklediklerini dile getirdiler.

Nilüfer'de yerel yönetimin ayrıca mahallelerinde temizlik açısından da yetersiz kaldığını ifade ettiler.

https://youtu.be/wcylu7es1sg

“MAHALLENİN GİRİŞİ YOK”

Fethiye Mahalle Muhtarı Sebahattin Kelebekler, mahallelerinin başlıca sıkıntısından birinin girişin olmaması olduğunu belirterek, "Bu mahalleye girerken ara sokaklardan ya da çevre mahalleleri kullanarak giriş yapmak zorunda kalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nden bunu acilen talep ediyoruz. Mahallemizde bulunan okula bilgisayar sınıfı planladık 2017 senesinde okulumuza çok güzel iki tane bilişim sınıfı kurduk. Takdir edersiniz ki burası bitişik nizam bir mahalle ve böyle mahallelerde de otopark sorunu mutlaka oluyor" diye konuştu.