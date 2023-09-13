Bursa Nilüfer'de 6 mahalle Milli Eğitim önünde pankart açtı!

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapan Nilüferliler okul talebiyle ilgili toplanılan imzaları teslim etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer ilçesinde Kent Konseyi bünyesindeki 29 Ekim, 23 Nisan, Altınşehir, Balat, Ertuğrul, Yüzüncüyıl Mahalle Komiteleri Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Okulumuzu istiyoruz" pankartı açarak taleplerini dile getirdi.



90’lı yıllar itibariyle eğitim alanında başlayan özelleştirme dalgasının geldiği noktada bugün, özel okulların payı ülke genelinde yüzde 30’lara yaklaşırken, büyükşehirlerde yüzde 50’lerin üzerine çıktığına dikkati çeken Nilüferli sakinler, "Bu oran yüzde 70’e yaklaşmıştır. Görece orta gelir düzeyinde yaşadıkları varsayımıyla çocuklarını özel okullara göndermeleri beklenen Nilüferliler, özellikle son iki yılda yüksek enflasyon karşısında eriyen gelirleri ve artan yoksulluk sebebiyle fahiş oranlara ulaşan özel okul ücretlerini ödeyemez, çocuklarını kaydedecek devlet okulu bulamaz, hasbelkader bulursa da mevcudu 60’lara dayanmış sınıflarda, niteliği belirsiz okullara mecbur kalır duruma gelmiştir. Bizler; 23 Nisan, 29 Ekim, Altınşehir, Balat, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarları olarak, yani TÜİK 2022 verilerine göre toplam nüfusu 104 bin 951, 5 – 14 yaş arası öğrenci nüfusu 16 bin 728 ve halihazırdaki devlet okullarının toplam kontenjanı 4 bin 238 öğrenci olan 6 mahallenin muhtarları olarak, eşit, nitelikli, ulaşılabilir, kamusal eğitim hakkımızı yani çocuklarımızın geleceğini savunmak için bir araya geldik.

Bir araya geldik çünkü bu 6 mahallenin 3’ünde ilkokul, 5’inde ise ortaokul yok ve ne yazık ki. 23 Nisan ve 29 Ekim Mahalleleri’nde ne ilkokul ne de ortaokul mevcut. Ertuğrul Mahallesi 60 yıl önce köy statüsünde olmasına rağmen bir ilkokula sahipken, bugün 10 yıldır sürdürdükleri eğitim hakkı mücadelesine rağmen halen bir ilkokula sahip değil" ifadelerini kullanıldı.

"Bütçe yok, uygun parsel yok, öğretmen yok, sponsor yok diyerek çocuklarımızı özel okullara göndermemizi söyleyen yetkililere sesleniyoruz" diyen sakinler, "Nilüfer'de mahalle sınırlarımız içerisinde bu bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak sayı ve nitelikte, eğitim alanı olarak ayrılmış parseller mevcuttur, bütçe bulunacak, öğretmen atanacak, yapmakla yükümlü olduğunuz okullarımız yapılacak! Çünkü eğitim temel bir insan hakkıdır ve devlet her yurttaşa, kişiliğinin tüm yönlerini geliştirmesi için gereken eğitimi ulaşılabilir bir kamu hizmeti olarak sağlamakla yükümlüdür. Bugün burada çocuklarımızın kamusal, eşit, nitelikli bir eğitimin sağlandığı okullara kavuşması için mücadeleye başladığımızı ilan ediyor, eğitim hakkına ve geleceğimize sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz" dediler.