Bursa Nilüfer Belediyesi'nden o iddialara açıklama

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 14 ay önce işletmesi yerel belediyece mühürlenen işyeri sakinin CHP'de yapılan bir basın toplantısı sırasında Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ve belediyeyi suçlayan açıklamalarına Nilüfer Belediyesi'nden yanıt geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaman Mahallesi Söğüt Sokak’ta bulunan “Gıda Maddesi Satış Yeri” ruhsatı olan işyeri ile ilgili gürültü konusunda basına da yansıyan şikayetler üzerine açıklama geldi.

Çevre sakinlerinin Nilüfer Belediyesi’ne yaptığı başvurular üzerine belediyenin gerekli işlemleri yapıldığı ve süreç her aşamasında takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Ruhsata aykırı olarak bir bölümü soğuk hava deposuna çevrilen söz konusu işyeri, 9 Haziran 2022 tarihinde Nilüfer Belediyesi ekiplerince faaliyetten men edilmiş, mühürlenmiş, para cezası kesilmiştir. Ancak daha sonra mühür feki yapıldığı tespit edilmiş ve tutanak tutularak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Şikayetlerin devam etmesi üzerine ruhsata uygun hale getirilmesi için süre tanınan işyeri tekrar 15 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir. Yapılan son şikayetler üzerine de aykırılıkları devam eden işyerinin ruhsatı iptal edilmiştir. İddiaların aksine Nilüfer Belediyesi’ne yapılan bütün şikayetler dikkate alınarak, yasalar çerçevesinde gerekli denetimler ve müdahaleler yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Bursa Eczacı Odası eski Başkanı Okan Şahin'ın aday adaylığı açıklaması sırasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e tepki gösteren bir vatandaş, mühür fekki yapılan yeri olduğunu fakat herhangi bir adli süreç başlatılmadığını öne sürerek, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yüzünden yapmadığı işler yüzünden darp edildiğini iddia etmişti.