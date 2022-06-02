Bursa Nilüfer Belediyesi'nden Misi'de doğa katliamı!
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Misi Köyü'nde Taşlı Bahçe deresinde Nilüfer Belediyesi tarafından iş makinalarıyla yapılan çalışma çevre gönüllülerinin tepkisini çekti.BURSA (İGFA) - Bursa'da 2 bin yıllık tarihi geçmişiyle günümüzde 'Gümüştepe Mahallesi' adıyla Nilüfer ilçesine bağlanan Misi Köyü'ndeki derede Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı çalışma tepki çekti.
İGF Haber Ajansı'nın WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan çevre gönüllüleri, Nilüfer Belediyesi'nin doğa katliamını görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından da yetkililere seslendi.
Misi Taşlı Bahçe'de doğa katliamı yapıldığını öne süren vatandaşlar, yetkililerden hiçbir açıklama ve cevap alamadıklarını belirtti.
Söz konusu dere içerisinde iş makinasıyla adeta hendekler oluşturulduğunu belirten vatandaşlar, çalışmalarla ağaç köklerine ve dallarına zarar verdikleri gibi derenin kendi coğrafyasıyla da oynamaya devam ettiklerini söyledi.
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