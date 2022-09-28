Bursa Mustafakemalpaşa'ya yeni müjdeler

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve Cumhur İttifakı İlçe Başkanları’nın birlikte düzenlediği basın toplantısında 3 yıllık icraatlar masaya yatırılırken, birçok mahalleyi kapsayan doğalgaz yatırımı ve Lalaşahin TOKİ Projesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanması ile devlet hastanesine 24 doktorun kısa süre içerisinde göreve başlayacağı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ak Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ahmet Beygirci’nin birlikte düzenlediği toplantıda Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri de hazır bulundu.



20 yıla 100 yıllık hizmetler sığdıran tüm kadrolara teşekkür eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, imar sorunu nedeniyle doğalgazdan mahrum kalan Orta, Züferbey ve Lalaşahin mahallelerine 2022 programı dâhilinde doğalgaz verileceğini açıkladı. Milletvekil Esgin, ayrıca Ovaazatlı doğalgaz hattının Tepecik, Yeşilova, Yamanlı, Ormankadı, Kumkadı mahallerine, Tatkavaklı doğalgaz hattının ise Güllüce, Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yumurcaklı, Derecik ve Ocaklı mahallerine götürüleceğini bildirdi.

Milletvekili Esgin, Lalaşahin TOKİ Projesinin 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağını Yalıntaş TOKİ’de de başlayacağını belirtti. Esgin, ilçe halkının önemli bir beklentisi olan Devlet Hastanesi’nde yaşanan doktor sorununun ise 24 Doktor ataması ile çözüleceğini de müjdeledi.

3,5 YILA 100 YILLIK HİZMETLER SIĞDIRDIK

Toplantıda 3,5 yılda ilçede önemli bir değişim ve gelişim sağlayan projeleri paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tarihi yatırımların ilçelerine kazandırılması noktasında milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Başkan Mehmet Kanar, kültür sanat ve sporun kalbinin atacağı ve 37 dönüm üzerinde hayata geçirilen dev proje Gençlik Merkezi’nde sona yaklaşıldığını dikkat çekerek, 74 dönümlük Millet Bahçesi’nin de açılış için gün saydığını söyledi. Başkan Kanar, yine ilçenin merkezini çekim merkezi haline getirecek olan Dereboyu Rekreasyon projesinde de sona yaklaşıldığını ifade etti.

Başkan Mehmet Kanar, ilçe tarihin en büyük ve en önemli yatırımı olan alt yapı kanalizasyon, içme ve yağmur suyu projesinin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirtirken, "Yaşadığınız zorlukların hepsini unutacaksınız. Altyapı nedeniyle yapılan çalışmalardan dolayı tüm halkımdan sabır istiyorum, yolu yarıladık, güzel günler yakında" dedi.

Altyapı, üstü yapı ve yatırımların yanı sıra kırsal mahallelere verdiği desteklerle adından sıkça bahsettiren Başkan Kanar, her akşam kırsal mahallerde çiftçilere eğitim verildiğini yeniden vurgularken verilen eğitimler kapsamında, üreticilerin toprak analizi, tohum desteği sağlandığını da açıkladı.

23 dakikalık video slayttı tek tek anlatan Başkan Kanar, yapılan her projeyi videoyu durdurarak detaylı bir şekilde salondakilere anlattı.

Sayısız projelerle ilçenin çehresini değiştiren Başkan Kanar, Milletvekili ve İlçe Başkanları ile birlikte basın mensuplarının tüm sorularını yanıtlayıp, toplantıyı sonlandırdı.