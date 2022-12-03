Bursa Mustafakemalpaşa'nın özel çocuklarına özel etkinlik

Bursa'nın Mustafakemalpaşa'da Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi’nin meyveleri toplanmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Engellilerin toplumda farkındalık kazanmaları amacıyla 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Günü, Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi kursiyerlerin hazırlamış oldukları özel etkinlikler ile kutlandı. Misafirlerden tam not alan kursiyerler, düzenlenen etkinlikler ile gönüllerince eğlendiler. Sefo’dan, Sibel Can’a, Demet Akalın’dan Mahmut Tuncer’e, Yıldız Tilbe’den İbrahim Tatlıses’e Ümit Besen’den Kibariye’ye onlarca sanatçıyı canlandırarak şarkı söyleyen öğrenciler, izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun ve eğlencenin tavan yaptığı bir program hazırlayarak öğrencilere yeteneklerini göstermelerini için fırsat sunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar açılış konuşmasında ‘’Engelli olmak üretmeye engel değildir, yeter ki fırsat verilsin’’ ifadelerine yer verdi.

Başkan Kanar, "Etkinliklerimizin göz bebeği olan evlatlarımın ve ailelerinin bu özel günlerinde, her zaman olduğu gibi yanlarınızdayız. Kurmuş olduğumuz dev eğitim kompleksinde öğrencilerimizin ne kadar aktif rol oynadığını hazırlanan etkinlikler ile görüyoruz. Eğitim şart, engelsiz Yaşam Merkezi birimimiz ile yüzlerce evladımızın ve ailenin kalbine dokunmaya devam ediyoruz. Mustafakemalpaşa’mızın renkleri, göz bebeği evlatlarımızın ‘’3 Aralık Engelliler Günü’’ kutlu olsun. ‘’Engelsiz şehir’’ mottosuyla ilçede ki tüm engelleri kaldırmaya devam ediyoruz, 50 yıllık altyapı engeline de hançer vurarak ilçemizin her karış toprağına sevgi ile dokuyoruz.’’ Dedi.

Hazırlanan özel program öğrencilerin renkli etkinlikleriyle büyük alkış topladı, Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi etkinliklerinin ardından, Belediye Orkestrası Serkan Kavuşan konseri ile program sona erdi.