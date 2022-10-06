Bursa Mustafakemalpaşa'nın gençlik çalışmalarına başarı ödülü

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde spora yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Ankara Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Tam Bana Göre Festivali’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz" dedi.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı Tam Bana Göre Festivali’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen il ve ilçe belediyeleri Başkent Millet Bahçesinin içerisine dev stantlar kurarak, gençlere Türkiye’nin güzelliklerini tanıttılar.

MUSTAFAKEMALPAŞA FESTİVALİN ODAĞI OLDU

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da bir araya gelen engelli gençlerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları özel kıyafetleri ilginin odağında yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi standı bu yılda tasarımı, ikramları ve gençlere yönelik etkinlikleri bu yılda festivala damga vurdu. Özellikle odaklanma, konsantrasyon ve analiz gücüyle uçan topu rakip kaleye hareket üzerine kurulu olan NeuroBall oyunu gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Uzun kuyrukların oluştuğu Mustafakemalpaşa Belediyesi standına gelen misafirlere, ilçenin damak çatlatan, coğrafi işaret tescilli Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı da ikram edildi.

ÖZHASEKİ'DEN ‘’ATOM KARINCA’’ BENZETMESİ

Mustafakemalpaşa Belediyesi standını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Başkanımız atom karınca, onu tutmak imkansız.” dediği Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a spora yönelik çalışmaları nedeniyle başarı ödülü verdi.

Gençlere yönelik spor, eğitim ve kültür sanat yatırımları ve birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Özhaseki’den ödülünü alan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’Sayın Başkanımız Mehmet Özhaseki’nin elinden aldığımız bu ödül karşısında, çok gurur duydum ve onure oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve Alinur Aktaş Başkanımın destekleri ile Mustafakemalpaşa’ya yepyeni yaşam alanları sağlıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi genç nüfus Türkiye için büyük bir önem, fırsat ve zenginliktir, biz gençlerimin her daim emrindeyiz. Gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalar karşısında bu ödülü almak bizi yeni çalışmalara teşvik ediyor" dedi.