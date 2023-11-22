Bursa Mustafakemalpaşa'daki skandal 24 Kasım afişine bir tepki de CHP'den

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü afişine bir tepki de CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan geldi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Partili Mehmet Kanar başkanlığındaki Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçeye astırdığı skandal afişe tepki gösterdi.

Başkan Yeşiltaş, "Mustafakemalpaşa’ olan ve Türkiye’de adı ile tek olma özelliği taşıyan ilçemizin AKP’li belediye başkanı bu ağırlığı taşıyamamaktadır” dedi.

Skandal afişte, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden Yoda Hoca ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki Splinter Usta karakterinin yer aldığına dikkati çeken Başkan Yeşiltaş, açıklamasında, "AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin Öğretmenler Günü için astığı bilboarda, Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yanında terör örgütlerinin alçak saldırılarına kurban verdiğimiz şehit öğretmenlerimizi, idealleriyle ve fikirleriyle çocuklarımıza aydınlık bir sunmak için gece gündüz çalışan öğretmenlerimizi görmek isterdik! AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin kullandığı afiş, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve hem de Cumhuriyet öğretmenlerine karşı nezaketsiz bir davranıştır. Afişteki yer alan usta oyuncularımız her ne kadar değerli sanatçılarımız olsa da, afişlerde film karakterleri yerine cumhuriyet dönemi ve sonrası Türk milli eğitimine büyük katkıları olan devrim niteliğinde başarıları olan bir Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi eğitimin öncü değerlerine yer verilmeliydi!" görüşünü savundu.

Başkan Yeşiltaş, skandal afişe gösterilen haklı tepkiler neticesinde afişin toplatılmasının da bu liyakatsizliği, ciddiyetsizliği, kötü niyeti örtemeyeceğini belirterek, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, şehit öğretmenlerimize ve fedakar, cefakar öğretmenlerimize yönelik bu ciddiyetsiz afişi en sert şekilde kınıyoruz. Mustafakemalpaşalı hemşehrilerimiz ve Bursalılar bu skandalı unutmayacaktır" dedi.