Bursa Mustafakemalpaşa'da zincir marketler mercek altında

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için, farklı kalemde yüzlerce ürünün raf ve kasa fiyatları inceleyerek mercek altına aldı.BURSA (İGFA) - Ekipler market raflarını tek tek dolaşarak, gramaj kontrolü, raf ve kasa uygunluğu, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü ve stokçuluk kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimler şehir merkezinden başlayarak ilçe genelinde uygulandı.

Raf fiyatları not edilerek, kasa fiyat okuyucuları ile karşılaştırıldı. Yüzlerce markette yapılan denetimde herhangi bir denetim olumsuzluğu yaşanmamışken, eksikleri olan işletmeler, uyarılarak bilinçlendirildi.

"FIRSATÇILIĞA MEYDAN YOK"

Denetimleri sıklaştırarak fırsatçılığa meydan yok ifadelerini kullanan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’Zabıta ekiplerimiz ilçemizin gözü kulağı, vatandaşlarımız güvenilir şartlarda alışveriş yapabilsinler diye her an teyakkuzdalar. Mustafakemalpaşa halkının dürüstlüğü ve güvenilirliği bir kere daha belgelemiş oldu. Dürüst esnaflarımıza minnetlerimi sunuyor, bol bereketli kazançlar diliyorum.’’ Dedi.

-