Bursa Mustafakemalpaşa'da kadın istihdamı atılımı

Bursa ilçeleri arasında en büyük yüz ölçümüne sahip, doğası ve verimli topraklarıyla ünlü Mustafakemalpaşa İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın tarımda dünya markası olma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ve öncülük ettiği çalışmalar en çokta kadınları umutlandırıyor. Fark yaratan, örnek gösterilen ve öncülük edilen birçok özel proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısında da rekor artış yaşanıyor.

BURSA (İGFA) - Özellikle salçalık domates ve kapri biberinin Türkiye ve dünyanın önemli merkezleri arasında bulunan ilçenin verimli topraklarının katma değeri yüksek sebze ve meyve çeşitleri ile tıbbi aromatik bitkiler noktasında öne çıkması için bir çok projeye imza atan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın çalışmaları özellikle kadınları cesaretlendiriyor.

100 yıllık belediye tarihinde ilk kez kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başta Uludağ Üniversitesi, kamu ve özel sektör ile sürdürülebilir tarım, toprak analizi, özel eğitimler, atıl arazilerin ilçe ve ülke ekonomisine en kazançlı şekilde kazandırılması için yürütülen özel projeler, üreticilerin teşviklerden yüksek oranda faydalanmalarının önünü açan destekleri meyvelerini vermeye başladı. Üretim maliyeti düşük, katma değeri yüksek sebze yetiştiricilerinin sayısı ve ekim alanları her yıl ciddi oranda artarken, ilçenin doğası ve toprağına uygunluğu uygulamalı şekilde tespit edilen onlarca çeşit tıbbi aromatik bitkilerin ekimi her gün ciddi oranda artarak devam ediyor. Başkan Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen Bal Ormanı ve Borsası girişimi gibi örnek gösterilen Mustafakemalpaşa’da ipek böceği yetiştiriciliği de 100 yıl sonra yeniden ivme kazandı.

Hayata geçirilen bu ve daha sayısız projeler özellikle aile katkılarına destek olmak, üretime katılmak isteyen kadın girişimcilerinde önünü açtı. 3 yılın sonunda bugün yüze yaklaşan kadın girişimcilerinden biri de birçok farklı sektörde kullanılan karamürver ve lavanta ile lezzeti dışında ilaç ve takviye gıda olarakta son derece değerli olan enginar üretimi yapan Aysun Hanım, ‘’Kırsal alanlarımıza alternatif olarak alışılmışın dışında ürünler ekerek, hem tarımda yeni bir sayfa açıyor, hem aileme destek oluyorum. Biz gençler toprağa sahip çıkmalıyız ki, gelecek nesillere örnek olalım.’’ Dedi.

Kadın girişimcileri teşvik ederek sayılarının her gün daha fazla artması için özel gayret sarf eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, her fırsatta onları ziyaret ederek destek oluyor.

ÜRETİCİ KADINLARIN YANINDAYIZ

Kadınların gelir veya ek gelir kaynağı elde edebilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar yürüten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bu kapsamda öncü bir ismim olan Aysun hanımın yanındayız. Aysun hanım uzun süredir belediyemiz işbirliği ile atıl olan toprakları doğru tarım teknikleriyle, aromatik bitkilerle canlandırıp, elde ettiği ürünlerle kendine ek gelir sağlayan öncü bir hanımefendi. İlçemizde tıbbi aromatik bitkilerin ekilip, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar görmek istiyoruz. Aysun hanım sayesinde başta kadınlar olmak üzere tüm çiftçilerimiz karamürverin, lavantanın atıl arazilerde nasıl ekildiğini nasıl verim alındığını gördü. Karamürver bitkisini geçtiğimiz yıllarda Güllüce mahallesinde 3 bin 500 metrekarelik pilot bölgemize ekip, verim almıştık. Biz üretmek isteyen tüm çiftçilerimizin, girişimcilerimizin yanındayız. Onların başımızın üzerinde yeri var. Tarımda yol haritasına ihtiyacı olup, üretmek isteyen tüm çiftçilerimizi ve özellikle de üretmek isteyen kadınlarımızı belediyemize bekliyoruz. Dilerseniz 444 3 815 numaralı çağrı merkezimizden de bizlere ulaşabilirler.’’ Şeklinde konuştu.

Mehmet Kanar başkanlığında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün herkesin önünü açan, teşvik eden ve destek olan örnek çalışmaları için teşekkür eden Aysun hanım özellikle de kadınlara seslenerek boş ve atıl bir metre kare toprak bırakılmamasını isteyerek, “İnanın kazanan sizler, aileniz ve ülkemiz olacak” dedi.