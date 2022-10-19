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Bursa Mustafakemalpaşa'da hayat kurtaran müdahale

GÜNDEM 19.10.2022, 11:03
Bursa Mustafakemalpaşa'da hayat kurtaran müdahale

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde benzin almak için gittiği belediyeye ait istasyonda soluk borusuna kaçan incir nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Vatandaşı kurtaran belediye çalışanları Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan özel ödül aldı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa ilçesinde benzin istasyonunda boğazına incir çekirdeği kaçan vatandaş, nefessiz kalınca can havliyle benzin istasyonu çalışanlarına koşarak ilk müdahaleyi yaptırdı.

İLK DOĞRU MÜDAHELE HAYAT KURTARDI

Nefes almakta zorlanan vatandaşın yardımına istasyon çalışanları koştu. İlk doğru müdahaleyi yapan istasyon çalışanları Heimlich manevrası ile vatandaşın hayatını kurtardı. İlk müdahale benzin istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İşe başlamadan önce aldığımız ilk yardım eğitimleri ile bir hemşehrimizin hayatına dokunduk. Çok mutluyuz” diyen istasyon çalışanları ilk müdahale sonrasında 112 Acil Servis çağırarak vatandaşın hastaneye sevk edilmesini sağladı.

https://youtu.be/Rpb8FfykhuE

ÖNEMLİ OLAN BİR HAYATA DOKUNMAK

Çalışanlarının doğru müdahaleleri sayesinde bir vatandaşın hayatına dokunan Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan takdir topladı. “Hayat bir nefes… İnsanoğlu bir nefese bağlı yaşıyor. Sağlık her şeyin başında geliyor. Bu ciddiyetle çalışma süresi boyunca düzenli aralıklarla eğitimler düzenleyerek çalışanlarımıza her konuda yetkinlik sağlamaya çalışıyoruz. Hemşehrime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastaneden aldığımız bilgilere göre herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Rabbime çok şükür. Ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Kanar, herkesin ilk yardım eğitimleri alması gerektiğini belirterek kısa bir süre içerisinde ilçenin merkezi konumda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda konuyla ilgili büyük bir seminer düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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