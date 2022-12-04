Bursa Mustafakemalpaşa'da günlük 25 ton zeytin toplanıyor

Zeytinin uzun bir yolculuğu olduğu dile getiren Bursalı üreticiler, Mart ayında budamayla başlayan serüvenin, Mayıs ayı başlarında ilaçlaması, Kasım ayının başlarında ise dünyaya gönderilmek üzere zeytinleri dallarından özenle topluyorlar.BURSA (İGFA) - İncirden cevize, zeytinden, armuta, pamuktan, tahıl ürünlerine, bereketli toprakların diyarı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde incir ve zeytincilikten geçimini sağlayan Akçapınar Mahallesi’nde zeytin mesaisi sürüyor.

Hasattan elde edilen zeytinler Türkiye’nin lider zeytin fabrikası Marmarabirlik’e satılıp, dünya sofralarını süslüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte imece usulü tarlaların yolunu tutan üreticiler, ağaçların arasında uzun mesailer harcayarak bereketi topluyorlar. Zeytin silkme makinesi ile dallardan birer birer zeytinler toplanırken, ardından eski usül uzun çubuk yardımıyla kalan zeytinler düşürülüyor. Akçapınar Mahallesi’nde günlük 20-25 ton arası zeytin toplandığı söyleyen üreticiler, toplanan zeytinlerin üzerinde ki duman gitmeden aynı gün ayıklama işlemlerini de gerçekleştiriyor.

TARIMDA EN YÜKSEK REKOLTE MUSTAFAKEMALPAŞA’DA

Verimli topraklarıyla, tarıma büyük katkı sağlayan Mustafakemalpaşa ilçesi, verimli toprakları sayesinde en yüksek rekolteye sahip ilçelerden biri. Domates, kapyabiber, zeytin, incir, pamuk, buğday, arpa, elma, armut, mandalina, karnabahar ve sayısız meyve ve sebzenin ekimi yapılan ilçede doğru tarım yöntemleri ile yüzde yüz verim alınabiliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sayesinde üreticilerin toprak analizi ve sonucuna göre doğru ekim ile verimlerinin yüzde yüz arttırıldığına dikkait çeken Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tarımda Mustafakemalpaşa’ya vizyon katan destekler ile çiftçimize destek oluyoruz. Doğru analizler ve tohum destekleri ile kırsal mahallelerimize gönderdiğimiz ekipler ile üreticilerimize destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.