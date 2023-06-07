Bursa Mustafakemalpaşa'da deprem!

AFAD, merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olduğu belirlenen 3,0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi merkez üssü olduğu belirlenen 3,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 11.30'da kaydedilen deprem, yerin 7,1 kilometre derinliğinde yaşandı.