Bursa Mustafakemalpaşa'da çayır tırtılı mücadelesine drone desteği

Trakya ve Marmara bölgesinde başlayan çayır tırtılı istilası Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde de görülmeye başladığı an Mustafakemalpaşa Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası iş birliği ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Çiftçilere yönelik her türlü teknik destek, eğitim, bilgilendirme, ekim hasat zamanında yanında olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, çayır tırtılı içinde 131 mahalle teyakkuza geçerek bu süreçte de çiftçileri yalnız bırakmadı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, il Tarım Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası işbirliği ile mahalle muhtarlarının katılımıyla, muhtarlara çayır tırtılı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çayır tırtılı üremesi ve ilaçlaması hakkında bilgi verilen toplantıda, alınacak önlemler hakkında detaylı bir istişare yapıldı. Bilimsel olarak ‘’çok çeşitli besinler üzerinden beslenen canlı’’ anlamına gelen ‘’polifag’’ bir zararlı olan çayır tırtılı 150’den fazla bitki türünden beslenip, mahsullere zarar veriyor. Başta ayçiçeği, buğday ve yapraklı ürünlerin gelişim döneminde tehdit oluşturması sebebiyle doğru ilaçlama yapılması için düğmeye basan yetkililer, kol kola girerek bu zararı en aza düşürmeyi hedefliyor.

İLAÇLI DRONE DESTEĞİ

Zararı en aza indirebilmek adına, üreticilerin mahsullerine ilaçlama desteğini yapacağını bildiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, normal ilaçlama yapılamaması halinde drone ile ilaçlama yapacağını, drone temininin Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından temin edileceği müjdesini duyurdu.

Üreticinin her zaman yanında olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kana, "Marmara bölgemizde görülmeye başlayan çayır tırtılı ilçemizde de görüldüğü haberini duyduğumuz anda il Tarım Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası ile iletişime geçerek, bu durumdan en az zararla nasıl kurtuluruz sorusunun cevabını aradık. Mahalle muhtarlarımıza bilgi toplantısı yaparak üreticimizin aklında ki soruları en aza indirmeye çalıştık. Biz yetkililer olarak tüm desteği sağlamaya hazırız. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak normal ilaçlama yapılamaması durumunda drone ile ilaçlama yapılması gerekilen durumlarda drone desteği sağlayacağız. Çayır tırtılı sorunu ile boğuşan çiftçiler drone ile ilaçlama desteği için İl Tarım Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler" diye konuştu.